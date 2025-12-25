台北捷運增訂「張文條款」戴防毒面具、武裝穿著無正當理由將拒載

台北捷運公司表示，旅客未來佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。(示意圖) 圖：台北大眾捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 台北市19日發生發生無差別殺人事件，兇嫌張文穿著戰術背心，頭戴防毒面具，在捷運台北車站等地丟擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，造成多人死傷。台北捷運公司表示，旅客未來佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

北捷說明，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，北捷已增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，未來旅客裝扮有影響維安與安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送。尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

北捷指出，「旅客進站裝扮應行注意事項」規定，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。

北捷續指，前述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，該公司得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

