台北捷運大紅字廣告！很多人看不懂 真面目是「國際共識」

生活中心／倪譽瑋報導

鄉民在捷運上看到「U=U就是傳不出去」的廣告，不確定它想宣傳什麼，因此發文請益。（圖／翻攝自PTT）

台北捷運上的廣告時常換新，近日民眾發現，這次的廣告是「U=U」，不是很明白它的涵義，PO文問大家「是啥意思？」不少人回應，自己也沒聽過「U=U」一詞；內行人則點出，該詞是愛滋病的衛教觀念「U（體內病毒測不到）=U（不會傳染）」。

捷運上新廣告 「U=U」標語掀討論

26日鄉民在PTT分享，在捷運車廂的門上看到廣告，用紅字寫著大大的「U=U」，下面還有一句「就是傳不出去」，這讓他不禁好奇，「是想要宣傳什麼？U=U很值得驕傲？」

貼文底下，有人也和原PO一樣摸不著頭緒，「吸引你注意，廣告成功」、「結果這什麼廣告還是看不懂」、「看圖是不等於，哈哈」；也有人點出，和愛滋病衛教有關「有吃藥很安全」、「偵測不到，傳不出去」。

什麼事「U=U」？

根據衛福部官網資訊，「U=U」是指「Undetectable = Untransmittable」，多項國際知名醫學期刊證實，感染者體內愛滋病毒量，透過藥物有效抑制達到「測不到(<200 copies/ml)」程度時，與正常人接觸甚至性行為，病毒都不會傳染，讓愛滋病成為「可控制的慢性病。」這觀念已獲國際共識。

台灣目前愛滋感染第一線治療處方單錠複方藥物，一天一顆，愛滋感染者便能慢慢控制病毒量，如持續照醫囑治療、維持，即可達到「<200 copies/ml」，患者們與大家擁抱、牽手、共用餐具都不會傳染愛滋病。遺憾的是，疾管署2023年調查結果，僅5成民眾表示了解「U=U」的概念，盼望能推廣它以消除疾病歧視、營造友善環境，也促進感染者願意接受篩檢、治療。

