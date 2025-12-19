台北捷運攻擊案！交通部與北捷同步應對 全線提升警戒加強巡防

台北捷運台北車站M7出口外今（19日）傍晚發生不明男子投擲煙霧彈事件，攻擊事件一度影響捷運板南線列車停靠，旅客依照指示疏散或等待，現場秩序已逐步恢復。（圖／林冠吟攝）

台北捷運今（19日）傍晚驚傳接連攻擊事件。一名黑衣男子下午在捷運台北車站M7出口丟擲煙霧彈製造混亂後，晚間又在台北車站與中山站間持刀攻擊民眾，導致多人受傷。整起事件引發社會高度關注，交通部緊急啟動應變機制，全台主要交通場站同步強化戒備。

根據《壹蘋新聞網》報導，交通部表示，案發後第一時間已責成高鐵、台鐵與捷運系統成立應變小組，由防災中心統一調度，確保全台運輸網正常運作。目前包含高鐵、台鐵及捷運在內各路線皆維持正常營運，列車行駛未受明顯影響。

交通部長陳世凱指出，除捷運系統外，全國各大交通場站，包括機場、港口與重要觀光景區，也已同步提升警戒層級，並與警方協力加強巡邏勤務，以防範後續可能的模仿或擴大行動，確保旅客與員工人身安全。

回述整起事發經過，大約在今日17時24分左右，一名不明男子在板南線台北車站M7出口外突然丟出一枚煙霧彈，現場立刻傳出爆裂聲並冒出大量白煙。根據台北捷運公司說法，爆裂聲疑似造成一名民眾受傷，現場單位隨即通報捷警、110及119，並由救護車到場處理。

由於煙霧一度飄散至板南線月台，行控中心依標準作業程序實施列車「過站不停」，目前煙霧已完全消散，列車停靠也恢復正常。北捷稍後發布通知指出，煙霧彈落點為M7出口通往B1通道，已全面提升各站警戒層級，加強巡邏與可疑物品監控。

然而，在初波混亂尚未平息之際，晚間再度傳出攻擊。根據警方與目擊者描述，一名黑衣男子隨後現身台北車站與中山站間，先再度丟出煙霧彈後，竟持長刀隨機攻擊民眾，造成多人受傷，場面一度陷入恐慌。目前警方正積極追查嫌犯動機與背景，交通部呼籲民眾保持警覺，並配合現場人員指示，如行程因此延誤，敬請諒解。

