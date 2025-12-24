台北捷運新規上路，無正當理由戴防毒面具等裝扮一律拒絕運送。（鏡報李智為）

北捷無差別攻擊釀多人傷亡，為了維護社會安全，再加上耶誕節、跨年將至，各地大型活動不間斷，各縣市政府也紛紛提高維安強度，守護市民安全。北捷今（24）也公布了「旅客進站裝扮應行注意事項」，若是足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

北捷表示，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，因此增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送；本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。

北捷說，上述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，本公司得依《臺北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

北捷說，尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。北捷將依據《台北捷運系統旅客須知》增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，相關內容請至，相關內容請至公司網站查詢。

