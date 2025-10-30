台北捷運環狀線Y03站開工 木柵路二段11/1起縮減

台北捷運環狀線南環段Y03站即將進入施工階段，捷運工程局的公告，自11月1日起，木柵路二段南側92號至102號將進行擋土排樁、人行道削減及排水箱涵改道等工程，工區內雙向車道將縮減至各一車道通行，預計將對該路段交通造成壅塞情形。

捷運環狀線南環段CF670標Y03車站11月1日起在木柵路二段南側架設施工圍籬，工區範圍內雙向車道均縮減剩1車道。（圖／北市捷運工程局提供）

捷運局進一步說明，本次工程為南環段CF670區段標的一部分，施工階段將從2025年11月1日持續至2027年7月31日，期間將陸續進行不同階段的建設。木柵路一、二、三段自2025年8月起已陸續展開相關施工，捷運局建議用路人提前規劃替代路線，避開壅塞路段。

廣告 廣告

捷運環狀線南環段CF670標Y03車站11月1日起在木柵路二段南側架設施工圍籬，工區範圍內雙向車道均縮減剩1車道。（圖／北市捷運工程局提供）

針對施工期間可能引發的交通問題，捷運局表示，已在工區設置圍籬並規劃導引標誌，並安排現場指揮人員協助交通疏導。此外，民眾若有任何疑問或建議，可透過以下聯絡方式與相關單位聯繫：捷運工程局第二區工程處服務專線（02-2577-5900）或施工廠商大陸工程股份有限公司（02-8914-7837 分機101、102），將有專人提供服務。

捷運局提醒，施工期間請用路人依速限行駛並遵循現場指揮，以確保安全與施工進度順利進行。

延伸閱讀

蘇丹內戰爆種族滅絕！RSF屠殺至少1500人 血洗法希爾醫院

北市士林公車騎上分隔島 乘客嚇壞幸無人傷

政府月底前發11筆錢 國民年金保險喪葬給付入帳10萬