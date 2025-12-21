台北捷運發生隨機攻擊 蔣萬安：對有正義感民眾將設紀念牌

台北捷運發生隨機攻擊事件，以致不幸造成4死11傷！台大醫院醫師父女檔顏瑞昇、顏均蓉協助搶救傷患。台北市長蔣萬安21日前往台大醫院，向兩位醫師轉達傷者感謝之意，現場接受媒體聯訪，蔣萬安強調，受傷的黃女士說，第一個在當下她非常的緊張焦慮，也就是說是不是應該要趕快送到大型醫院或醫學中心。但顏醫師透過他的專業判斷，也安撫她的情緒，說送到中興院區也是有相當好的醫療品質跟照顧，讓她非常的安心。

第二點，她也提到，她看到現場顏醫師協助整個所有這些受傷民眾的分類檢傷以及指揮現場，跟我們的醫護警消配合，她說真的讓她非常感動。所以今天特別來表達感謝，獻上了黃小姐親筆寫的感謝卡片，同時也獻上花束，剛剛視訊的時候，確實非常感動，當黃女士說我們是再次見面，一次是在事件發生現場，那現在是在休養過程來親自表示感謝。那請顏醫師大概簡單說明一下。

記者詢問，北市府這邊會不會協助其他的傷者或亡者，向兇嫌的家屬辦理求償？蔣萬安指出，這部分我們都正在積極努力當中。記者詢問，這次有許多熱心民眾見義勇為，也包含這名犧牲的余先生，想請問這個捷運的紀念碑，可能會有以什麼樣的方式來設？

蔣萬安進一步指出，會，早上我們在應變小組跨局處會議也有特別討論到，捷運公司也會依照過去的做法，對於余先生這樣子即刻伸出援手、展現富有正義感的做法，會選定適當地點設置這樣的一個紀念牌。