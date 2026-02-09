台北捷運綠廊將翻新 全面提升公共空間品質

第一期設計成果說明會已舉行，目的是將石牌至士林的生活廊道轉化為人本友善的「第三空間」。(台北市工務局公園處提供)

記者王誌成／台北報導

為提升市民的安全與舒適，台北市工務局公園處九日表示，推動「捷運綠廊（石牌至士林站）改善工程」。第一期設計成果說明會已舉行，目的是將石牌至士林的生活廊道轉化為人本友善的「第三空間」。第一期工程預計今年招標，十月開工，一一六年底完工；第二期則計劃於一一六年十月開工，一一八年四月底完工。

此工程分為兩期，第一期涵蓋捷運高架橋下的空間，包括北投線形十七、十八號公園，旨在打造通行、休憩與交流功能的都市綠廊。設計以「人本友善」為核心，導入「紅色絲帶」概念，優化行人與自行車動線，並結合植栽、照明與降溫設計，提升公共環境品質。

設計說明會中，民眾與地方議員提出對遊戲設施、安全性、照明等的建議，並肯定規劃具前瞻性。公園處表示，捷運綠廊是社區生活的重要公共場域，透過設計元素轉化為市民願意停留的交流平台。

副總工程司陳俊成強調，第一期將優先回應民眾對安全與休憩的需求，打造友善環境，作為後續改善的示範。未來，這條綠廊將成為連結社區情感與都市記憶的重要平台，為市民創造更安全、舒適的休憩空間。