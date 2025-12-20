台北捷運血案震撼社會 陳啟能、陳俊維率媽祖進香祈平安

（記者陳志仁／新北報導）台北捷運台北車站與中山站周邊於19日傍晚發生造成4死、5傷的重大治安事件，震撼社會；新北市議員陳啟能與辦公室執行長陳俊維表示，這起令人心痛的悲劇，不僅讓社會瀰漫沉重氛圍，也再次提醒彼此關懷的重要性，唯有互相守望，才能共同守護台灣的安全與安定。

圖／新北拱心宮白沙屯媽祖聯誼會－天上聖母12月28日自三重出發，徒步行進至台北車站搭乘台鐵包車返回苗栗白沙屯拱天宮祖廟，完成謁祖進香行程。（新北市議員陳啟能臉書）

陳俊維指出，面對社會的不安與悲傷，更需要凝聚正向力量，因此特別分享一項具有祈福意義的宗教行程；新北拱心宮白沙屯媽祖聯誼會－天上聖母將於下週六（12月28日）自三重出發，徒步行進至台北車站，隨後搭乘台鐵包車返回苗栗白沙屯拱天宮祖廟，完成謁祖進香行程。

廣告 廣告

圖／陳俊維提及，這趟行程不僅是一場宗教進香的活動，更象徵為社會祈求平安、為大眾送上祝福的心意。（新北市議員陳啟能臉書）

陳俊維提及，這趟行程不僅是一場宗教進香的活動，更象徵為社會祈求平安、為大眾送上祝福的心意，而進香的路線橫跨縣市，涉及複雜的交通動線與安全維護，每項細節都必須反覆確認；籌備期間更與立委李坤城服務處攜手合作，並與相關單位逐一協調溝通，確保民眾的安全，最終讓行程得以順利成行。

陳啟能與陳俊維共同期盼，在社會歷經傷痛之際，透過信仰與行動傳遞安定的力量，祈願媽祖庇佑，讓社會多一分平安、少一分遺憾，讓每一位民眾都能平平安安度日；陳俊維強調，「我是陳俊維—您放心、交給我！」

更多引新聞報導

三重果菜市場去留爭議 陳啟能力挺原地重建不翻案

敬老卡限縮惹議 陳啟能、陳俊維轟市府預算縮水只做半套

