台北捷運變電站爆炸！ 大門狂震.粉塵噴出 民眾險遭波及

台北市 / 綜合報導

今(28)日早上9點半左右，鄰近台北捷運忠孝復興站的變電站傳出火警！民眾報案聽到爆炸聲，還看到地下室有黑煙冒出， 被公開的 監視器中還看到，事發當下有民眾正在牽腳踏車，爆炸瞬間趕緊倒退逃命，甚至連牆面都因此「凸起」，對此台北捷運公司表示是因為變壓器異常，開關保護跳脫、產生火花，造成板南線新埔站到善導寺站的電梯、電扶梯短暫停止運作，不過並沒有影響到列車行進。

民眾走在人行道上，下一秒左前方建築物，突然爆炸竄出火光碎片飛濺，伴隨著煙霧冒出還有民眾，當時正準備牽腳踏車，遭到波及趕緊倒退逃命。目擊民眾說：「超恐怖的。」濃濃黑煙直竄天際，即使從高處往下看，也幾乎看不清，底下的狀況。

警消迅速趕赴現場，出動大批人力不敢輕忽，傳出爆炸的是，捷運忠孝復興站外的，新復捷主變電站，今日早上9點多，起火冒濃煙嚇壞行經民眾。附近民眾說：「好大聲，我以為是哪家房子在拆，結果後來有聽到人家說，那邊在爆炸。」聽到很大聲砰，還以為再拆房子，大樓外牆磁磚明顯突出，連玻璃都被震碎，可見當時爆炸震波，就怕掉落物不小心砸傷民眾，現場趕緊拉起封鎖線，捷運工程人員也到場，勘查確認。

台北捷運公司系統處處長施政延說：「它這個磚牆突出來，這個磚牆不是我們的主結構的牆，它是屬於空心磚牆，這整個的主結構，也沒有說因為這次事件，受到影響。」講空心磚牆不影響結構安全，根據了解這起意外是因為，主變壓器室短路影響，開關保護跳脫產生火花，而這個變電站平時主要供電，給板南線新埔站到善導寺站，當時只有部分電梯，電扶梯短暫受影響，列車則正常營運。

台北捷運公司系統處處長施政延說：「這個變電站，是屬於無人變電站，它是沒有人有受傷的狀況。」北捷變電站傳爆炸幸好無人傷亡，捷運公司事後發聲明，當時自動滅火設備立即啟動，目前營運正常，至於設備故障原因，則需進一步釐清。

