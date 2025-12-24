台北捷運車廂爆衝突！女踢男膝蓋 男掀女假髮

台北捷運中和新蘆線，發生乘客衝突事件。（圖／東森新聞）





台北捷運中和新蘆線，發生乘客衝突事件，一名男乘客在車廂內與女乘客，因為空間不足發生爭執，女方拿手機起來拍攝，男子不滿撥掉手機，女乘客一氣之下出腳，男子也徒手將女乘客的假髮扯掉，車廂內一陣混亂。

爆衝突男女：「你幹嘛拍我呢，你敢動我手機試試看。」下班時間，捷運上兩名乘客發生爭執，雙方不僅動手，還動腳。

當事男子：「照我之後我當然把他手機甩下來，甩在地上他又踹我一腳。」23號晚間六點半左右，台北捷運中和新蘆線在大橋頭站往三重國小站區間，正值尖峰時刻，人潮擁擠，一名男子車廂內與一名乘客發生口角，女乘客拿手機拍攝，男子不滿撥掉手機，女方還腳踢對方膝蓋，男子一時氣憤，徒手將對方假髮扯掉，雙方發生肢體衝突。

當事男子：「我有讓人家，因為後面很擠嘛，我有讓人家，他自己都不下車，就這樣開始。」

警方到場處理，男子火氣還沒消，雙方都提告傷害。員警vs.當事男子：「我們不會護著誰，主要是問你，你受傷的部分你要提告害嗎，（對啊我當然啊。）」



女子隨後也發文表示，因為小時候被家暴有恐慌症發作，沒想到在捷運擁擠車廂內，又想起不愉快的記憶。

