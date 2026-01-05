台北捷運開放QR乘車碼 台新銀行獨家承作

台新銀行個人金融總處執行長包國儀(左)與台新銀行執行副總經理黃天麟，兩人共同說明銀行品牌升級策略。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕用手機乘車碼、搭北捷。台北捷運自1月3日起開放，使用電子支付 QR 乘車碼，其中，台新銀行獨家承作北捷「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務。根據台新銀行統計，上線短短2天半已有超過1萬位台新卡友刷卡進站，又以30-40 歲的壯年族群為主，占比約４成；台新銀行再祭出獨家加碼優惠，若綁國際 Pay 搭乘，新戶享有10次免費、舊戶5次免費，若綁「台新 Pay+」回饋3.8%更多。

台新銀行表示， Richart信用卡自2025年整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，實現回饋客製化，成功帶動簽帳金額成長25%，目前累積超過300萬卡友，有效卡率高達九成，獲市場肯定。

台新銀行個人金融總處執行長包國儀今天表示，台新金與新光金控合併後，客戶人數已增長至1150萬人，換言之，等於「每兩位台灣人、就有一位是台新新光客戶」。為了深化龐大客戶經營，台新新光金控宣布，銀行品牌正式升級為「台新銀行 | Richart」，從單一銀行產品轉化為橫跨人壽、證券等全領域的數位品牌。

包國儀強調，未來Richart將不限於數位帳戶或App，在很多其他合作伙伴場域都可看到Richart，這也是Richart品牌升級再造之目的。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示，台新銀行憑藉深厚且穩定的金流處理能力，受台灣高鐵、新光三越及各大電商龍頭的青睞。此次成功獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，為智慧城市發展再立新標竿；2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站。

其次，2026年下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘，強化臺灣交通體系在國際間的友善度與競爭力。

此外，因應2026年市場趨勢，台新進一步擴大加碼通路至百大場景：納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，涵蓋生活量販(唐吉訶德、LOPIA)、醫療藥妝、遊戲影音(Steam、MyCard)，更前瞻導入 AI 應用工具(ChatGPT、Notion、Canva)，實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

歡慶獨家體驗期，台新卡友可領券享最高10次免費搭乘回饋，鼓勵民眾使用台新信用卡搭捷運觀光，如熱門夜市站：雙連(寧夏夜市)、松山(饒河夜市)、劍潭站(士林夜市)等；購物血拼站點：市政府、忠孝復興、台北101站等。

台新銀行指出，同步推出「Richart優惠券福袋」，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay等多通路最高5.3%，針對餐飲飯店提供最高8%、保費5.3%高額回饋，新戶申辦更享有不限通路，最高10%點數回饋或精選行李箱首刷禮。

