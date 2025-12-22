震驚！27歲虎科大資工系畢業生張文，日前在台北捷運犯下隨機攻擊案，造成4死11傷的慘劇！他曾獲科技部近5萬元補助，但卻在2025年底犯下駭人聽聞的暴力事件。虎科大表示，張文在校期間表現正常，未見異狀，如今將全力配合檢調單位調查。究竟是什麼原因，讓他從青澀學生搖身一變成為殺人兇手？這起社會震撼教育的悲劇，再次凸顯心理輔導的重要性！

台北捷運隨機攻擊案！張文曾獲5萬補助 校方：求學期間毫無異常。(圖／TVBS)

一名27歲男子張文日前在台北捷運犯下隨機攻擊事件，造成4死11傷的嚴重後果，引發社會極大震驚。這名曾在虎尾科技大學就讀資訊工程系的嫌犯，求學階段表現正常，還曾參與大專生研究計畫並獲得科技部近5萬元補助，然而畢業後卻在2025年底犯下震驚社會的暴力事件。虎科大表示，嫌犯在校期間並無異常行為紀錄，如今將全力配合檢調單位調查。

廣告 廣告

曾獲５萬研究補助 張文背景曝光。(圖／TVBS)

曾獲５萬研究補助 張文背景曝光。(圖／TVBS)

追溯張文的成長與求學歷程，他於2017年從桃園永平工商餐飲科畢業後，成功考取虎尾科技大學資訊工程系。在校期間，他的表現看似正常，曾於2020年7月1日至2021年2月28日期間執行「人臉辨識輔助課堂點名」相關研究，並成功獲得科技部4萬8000元的研究補助。從他過去的照片可見，高中時期的他穿著白襯衫、表情青澀、抿嘴微笑，到大學時期則神情嚴肅，甚至將自己的自拍照用作研究報告的示意畫面。

虎尾科技大學資工系一位校友表示，當他大一時張文已是大四學生，他們主要學習程式語言，課程多為電腦操作，並未接觸軍用設備，他本人也未曾擔任過通訊兵。虎科大秘書室公共事務組長張逸品強調，涉案者在校期間的成績和品行都正常，各項獎懲紀錄及輔導紀錄也顯示一切正常。

「虎科大高材生」曾獲研究金 校方：無異常紀錄。(圖／TVBS)

張文大學畢業後進入空軍服役，然而在服役期間的隔年休假時，因騎車酒駕被逮捕，最終被軍方汰除。2024年他未報到教召而被通緝，2025年初搬至台北市中正區租屋，同年底便犯下了這起隨機攻擊案。

對於這起震驚社會的事件，虎科大已發表聲明指出，張文在校期間並無異常表現，畢業後也未再參與校內相關活動。學校表示將配合檢調單位進行調查，一切以檢調機關說明為準。

更多 TVBS 報導

張文也是「資工男」高職餐飲科畢 考上虎科大「資安系」

白冰冰慟喊「殺人要償命」！籲死刑犯由廢死聯盟教化 用選票叫醒政府

北捷中山砍人／開車撞死張文有何後果？律師給答案：沒人是上帝

北捷中山砍人／擋刀殞命網號召「記住他」 友淚揭鄭捷案：10年前誓言你實現了

