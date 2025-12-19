台北捷運隨機殺人震撼社會 陳世軒籲雙北補強維安

（記者陳志仁／新北報導）台北捷運台北車站與中山站外19日發生隨機殺人的事件，釀成4死、5傷的重大治安案件，引發社會的高度震撼；新北市議員陳世軒指出，雖然案發地點在台北市，但雙北的生活圈密不可分，治安防護網絕不能因為行政區劃而有斷點。

圖／台北捷運19日晚間發生隨機傷人，新北市警察局新莊分局已於第一時間啟動應變作為，加強各捷運站的巡邏與警戒勤務。（新莊警好讚臉書）

陳世軒強調，新北市政府應立即全面盤點轄內各大公共場所及重要的交通節點，檢視遇到相關的突發事件時SOP是否完備，以及整個安全網有沒有漏洞；尤其新北捷運警察隊即將掛牌，人員的訓練、人數配置等，都攸關能否守護民眾搭乘捷運時的安全。

廣告 廣告

陳世軒表示，新北市議會已於今年8月底三讀通過警察局組織規程修正草案，預計明年1月正式成立新北捷運警察隊，隨著環狀線、安坑輕軌等路網持續擴張，捷運維安勢必要走向專業化；此次重大攻擊事件，更凸顯在正式成軍前的過渡期間，警力調度、訓練與裝備撥補都不能出現空窗。

陳世軒說，將全力協助警察局爭取預算與資源，並要求落實「不排擠各分局警力」的承諾，同時強化捷運警察在反恐防暴及電擊槍使用等實戰訓練；也呼籲新北市府與台北市建立更緊密的聯防機制，確保資訊即時流通，並全面檢視車站防災與疏散流程，防堵公共空間的安全漏洞。

更多引新聞報導

新北警察局首創獨居長者不動產防護網 跨局處聯手防詐騙

新北特種搜救隊36小時不間斷演訓 強化震災救援戰力

