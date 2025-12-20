台北捷運隨機砍人案震驚國際 登上各大外媒版面持續關注事件發展

記者蒲世芸／綜合報導

台北捷運19日發生震驚社會的隨機殺人事件，一名27歲男子張文，在捷運站內投擲煙霧彈後，持刀朝不特定民眾揮砍，造成死傷。事件不僅引發國內高度關注，也迅速登上多家國際主流媒體版面。

此次隨機殺人事件引發國際媒體關注。（圖／記者李宜樺攝）

韓聯社：台灣全面提升警戒

南韓《韓聯社》報導指出，台北捷運隨機砍人事件發生後，台灣已全面提高安全警戒層級，涵蓋鐵路、公路、捷運與航空等所有交通領域，警方與檢方也正集中力量釐清嫌犯的犯案動機。

報導並提到，嫌犯張文過去曾擔任保全等相關工作，案發時則處於無業狀態，更多細節正由司法單位深入調查中。

香港01持續追蹤 大篇幅更新案情

港媒《香港01》則大規模報導這起事件，並持續更新案發經過、警方調查進度與台灣社會反應。報導指出，這起突如其來的無差別攻擊，在通勤人潮密集的捷運空間發生，引發外界對公共安全的高度關注。

美聯社：熱門購物區內的無差別攻擊

美聯社則形容，這是一場「無差別攻擊」。報導指出，嫌犯在「熱門購物區」內揮刀行兇，並在百貨公司內的書店造成多人受傷，傷勢「主要集中在頸部」，現場一度陷入混亂。

美聯社也強調，由於事件發生地點人潮眾多，使得這起攻擊更是震撼。

BBC：台灣暴力犯罪率低 類似事件十多年未見

英國廣播公司（BBC）報導指出，台灣的暴力犯罪率向來偏低，這類攻擊事件在台灣「十分罕見」。BBC回顧，台北上一次發生類似的重大隨機攻擊，已是超過10年前的2014年捷運鄭捷案，當時造成4人死亡，兇嫌已於2016年伏法。

BBC也提到，正因為台灣社會普遍被視為安全，這起案件才會在國內外引發如此大的震驚。

《衛報》：煙霧彈販售引關注 部分網路平台已下架

英國《衛報》則聚焦在嫌犯使用的煙霧彈。報導指出，事件發生後，該報在台灣的網路商城查詢煙霧彈販售情況，發現部分平台已將相關商品下架，另有業者停止銷售。

《衛報》並引述一間販售煙霧彈的裝備店說法，店家表示案發後已回頭檢視銷售紀錄，未發現任何異常或大量購買情形，認為兇嫌使用的煙霧彈「並非從該店購入」。店家也強調，相關產品原本僅用於戶外活動、訓練或信號用途，並非設計作為暴力行為使用。《衛報》的報導中，並未點名相關網路商城、平台或店家名稱。

《紐約時報》：大致安全的台灣 罕見暴力引發國際關注

《紐約時報》則指出，台灣整體而言是一個相當安全的地方，暴力事件鮮少發生，因此這起隨機砍人事件格外引發媒體與國際社會的關注，也讓外界重新檢視台灣

