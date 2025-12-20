台北捷運驚傳血案！逃兵男持刀亂砍4死 兇嫌張文長相曝光

（記者張芸瑄／綜合報導）台北市19日傍晚發生震驚社會的無差別砍人事件，27歲張文持煙霧彈與長刀在捷運沿線接連行兇，先後於台北車站與中山站誠品南西造成4死11傷，最終從6樓墜樓身亡。警方晚間證實，張文為逃兵通緝犯，過去曾多次縱火與精神異常紀錄，隨著他的正面照曝光，「陽光外表與冷血行徑」的強烈反差引發社會譁然。

圖／27歲張文持煙霧彈與長刀在捷運沿線接連行兇，先後於台北車站與中山站誠品南西造成 4死11傷，最終從6樓墜樓身亡。（翻攝臉書）

警方調查，張文昨日下午在租屋處及周邊地點縱火後，於北車M7出口投擲多枚煙霧彈並持刀攻擊路人，導致57歲余姓男子傷重不治。傍晚6時39分，他轉往中山站南京西路出口，再度丟擲煙霧彈製造混亂，隨後揮刀攻擊民眾，一名37歲男騎士當場倒地不起。張文之後闖入誠品南西，對逛街民眾展開隨機砍殺，37歲王姓男子送醫不治，現場尖叫聲四起、群眾倉皇逃竄。警方隨即包圍大樓，張文最終自誠品南西6樓墜下，當場死亡。

根據警方掌握，張文具有逃兵紀錄，近期行為異常，疑似有精神疾病傾向。知情人士透露，他曾就讀楊梅永平工商餐飲科建教合作班，當時性格雖內向孤僻，但待人親切、樂於助人，未見明顯偏差。昔日同學得知消息後難掩震驚與唏噓，直呼「想不到會變成殺人魔」。目前全案已由北市警察局與檢方組成專案小組，釐清其犯案動機與是否預謀行兇。

