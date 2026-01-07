台北推免費午餐！高雄喊「使用者付費」不跟進：監察院曾糾正

藍綠不同調！台北推免費午餐，高雄「使用者付費」不跟進。資料照，台北市教育局提供



台北市長蔣萬安宣布推動學校營養午餐全面免費，引發熱議。高市府教育局表示，過去免費午餐政策曾遭監察院糾正，須審慎配置教育資源，將維持「使用者付費」原則，市府另將投入4.5億元加速智慧校園升級，預計今年4月底前完成全市約5000間教室大型觸控螢幕建置。

教育局表示，依《國民教育法》規定，學校午餐屬於代收代辦費事項，過去教育部曾於民國99年編列29億元特別預算，推動全國國中小學免費午餐政策，但因制度設計與財務永續性問題，後續遭監察院糾正，多數縣市也因此回歸使用者付費原則。

教育局強調，高雄市並非不照顧學生，而是以公平與效率為核心原則，針對家境困難學生提供全額補助，確保弱勢孩子用餐無虞，同時避免有限教育經費排擠其他重要政策。

在午餐品質方面，高雄市已訂有學校午餐收費基準，並每兩年定期檢討，自113學年度起，市府編列1.4億補助，每位學生每餐補助4元；自114學年度起，每年再投入5800萬元，提供國小學童每週一次乳品。

此外，為確保學校午餐持續使用「三章一Q」的國產可溯源食材，市府規劃於115年自籌4.5億元經費，維持午餐品質且不增加家長負擔。

教育局進一步說明，市府秉持教育資源效益最大化原則，除午餐政策外，近期亦自籌4.5億元，加速智慧校園升級，預計於115年4月底前，完成全市三級學校約5000間教室的大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。

