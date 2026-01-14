台北推兼任行政教師加碼獎金 新北審慎評估呼籲全國統一

台北市長蔣萬安今（14）日宣布加碼提升中小學（含特教學校）兼任行政教師行政工作獎金，新北市對此表示，尊重各縣市規畫，將審慎評估辦理，並建議中央統一以維持公平。（資料照／新北市教育局）

台北市長蔣萬安今（14）日宣布加碼提升中小學（含特教學校）兼任行政教師行政工作獎金，新北市對此表示，尊重各縣市規畫，但行政工作獎金是具長期性的經常支出，推動與執行需整體考量教育財政結構、政策永續性及資源配置影響，新北市將審慎評估辦理，並建議中央統一以維持公平。

新北市教育局表示，行政工作獎金是具長期性的經常支出，推動與執行需整體考量教育財政結構、政策永續性及資源配置影響，新北市將審慎評估辦理。新北市已配合教育部公告，導師費每月增加1000元及行政工作獎金每月增加1000元至2000元不等，經估算每年約增加導師費經費1.7億元、行政工作獎金約7000萬元，合計約2.4億元。

廣告 廣告

教育局指出，如再比照台北市方案，針對兼任行政教師加碼行政獎金1000－3000元，初估每年須再增加行政工作獎金約8500萬元。因涉及整體教育經費規模龐大且具持續性，亦牽動教師待遇整體規畫，建議應有全國一致性規範並籌措財源，以維持制度公平與一致性。

教育局表示，新北市持續透過行政減量、數位工具導入、流程簡化與校務支持機制，協助第一線減輕行政負擔，讓教師更專注教學與學生學習。

更多中時新聞網報導

足球》姆巴佩沒風度管不動 皇馬教頭心冷下台

感染人數新高 公費肺鏈疫苗更新

羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌