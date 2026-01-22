台北推「無菸城市」支持嗎？市民戰翻⋯曝最大隱憂

記者蔣季容／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，將參考日本東京模式，打造無菸城市。（圖／資料照）

台北市長蔣萬安日前表示，將參考日本東京模式，打造無菸城市，首個示範區選在1月31日登場的迪化街年貨大街試辦。有網友發文說道，若政策上路後就可以不必再忍受二手菸及滿地菸蒂的環境，詢問網友們是否贊同。貼文曝光後，立刻引起廣大迴響。

一名網友在PTT指出，過去總是要忍受吸菸者的菸味、滿地亂丟的菸蒂，部分吸菸者以為躲在巷弄內就沒事，但其實同條巷子的路人經過時，同樣會受到二手菸毒害。

原PO說，這次的無菸示範區執法嚴格，就算躲在巷子裡抽菸，也會被抓出來，直呼「終於有一天可以不用再忍受菸蟲了！」並詢問網友們是否支持無菸城市。

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「百分之百支持」、「支持啦，哪次不支持」、「支持啊，哪時其他城市跟進」、「支持啊，哪時其他城市跟進」、「全台都跟上好嗎」、「支持啊，最好普及全捷運站出入口周邊100公尺」、「絕對支持，吸菸在自己家裡吸就好」。

不過也有網友說，「支持，但能維持多久？北市超商前禁止抽菸多久了，有人在鳥？」「難，要有足夠配套」、「直接不販賣菸才是真正禁菸」、「應該全台都要推，但不看好執行力」、「支持啊，但成功率不看好」。

蔣萬安日前指出，會參考國外城市的做法，設置吸菸區或吸菸室，其他區域希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者跟非吸菸者分流，藉此打造友善的公共環境。

