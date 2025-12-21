社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

台北車站發生無差別攻擊事件，事發第三天，台北市政府警察局加強巡邏部署。根據統計，雙北捷運站，每天都有320名員警，加強巡邏，再加上轄區分局，有超過上千名的警力，提升見警率，要讓民眾更加安心。

員警手上拿著臂盾、身上配帶槍還有警棍，全副武裝，在台北車站地下街來回巡視。恐怖攻擊事件事發第三天，不少店家依舊心驚驚。地下街店家：「我不確定但（人潮）有比較少一些，也沒有太明顯（生意影響）有稍微一點點。」地下街店家：「多多少少也會（受影響）吧，（大概有下滑幾成）我不太清楚，（事發）就在附近而已怪人很多。」業者坦言，生意多少都有受到影響。張文隨機傷人案，尤其是案發第一現場，台北車站M7及M8出口。在事件過後的第三天，適逢週日，不少民眾，帶著鮮花、食物，還有卡片，來到現場，向英勇阻擋張文而不幸身亡的余家昶致意。

台北攻擊事件4死！ 雙北捷運站每日上千警力巡邏

北捷恐攻事件，民眾人心惶惶。（圖／民視新聞）

志工：「（旅客）心情會很惶恐，我們是自願來協助，有些民眾要問路或是他們方向會亂掉，心情不好這樣子，我們就會協助他安慰他們。」民眾：「就比較不會一直滑手機，有人走動可能會抬頭看一下看誰靠近我，就是因為這個事件就會覺得說，本來我們預定要去跨年但就是因為人潮，就想說那還是避免人潮那麼多的地方。」根據了解，雙北捷運站周遭，每天都有320名員警，加強巡邏戒備，加上轄區分局，累計每天超過1050名警力。提升見警率，要讓國人更加安心。

