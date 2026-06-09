台北教育博覽會落幕 3天湧10萬人次參觀

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台北教育博覽會八日落幕，AI學習系統已逾九十萬人使用。（教育局提供）

記者孫曜樟／台北報導

由台北市教育局主辦的「台北市教育博覽會」六日在台北世貿一館登場，為期三天的展覽於八日圓滿落幕，累計突破十萬參觀人次。今年博覽會以「Taipei ON！Learning ON！學習不設限」為主題，緊扣「十大好學」教育政策主軸，共匯集一百三十六所學校及二十五個產官學單位參與，規劃十大主題展館及多處特色展區，透過科技互動體驗與多元展演，展現北市教育創新能量與終身學習的推動成果。

展場亮點為融合ＡＩ人工智慧、5G XR沉浸式學習與STEAM實作體驗的未來學習場域。參觀民眾可於全球學館領取專屬「虛擬登機證」探索世界文化，創新學館則展示全國首創且累積使用人次已逾九十萬的「酷AI學習系統」，透過人工智慧協助學習診斷與個別化學習。

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教育局以「空間引導教學革新」為核心，三年內投入新台幣六億元推動校園空間轉型，於一一四年度已完成全市三十四所高國中小「新世代學習教室」，充分展現科技教育的前瞻布局。

博覽會現場同時發布「台北教育政策白皮書２．０」多項新政。台北市長蔣萬安宣布將逐年調降班級人數，目標國小每班二十五人、國中二十六人、高中職三十二人，並推出營養午餐全面免費政策，每年約十八點六萬名學童受惠，預計可為每位家長減輕約一萬四千元經濟負擔。

因應ＡＩ與科技浪潮，市府已成立「STEAM及新科技發展辦公室」，教育局長湯志民指出，近年更率先推動「親師交流道」、「教師專業２．０」及「家庭傾聽日」等措施，在校園內建置溫馨交流空間，展現教育不僅是知識傳遞，更是一場有溫度的陪伴。

博覽會也吸引大量幼兒與樂齡長者參與，現場互動熱絡。教育局強調，博覽會的結束正是新一波教育實踐的開始，將持續以學生學習為核心深化「十大好學」政策，打造優質教育環境。