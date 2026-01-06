台北教育革新 導師全面減少1節課

回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。台北市長蔣萬安昨（六）日於市政會議表示，教育是台北的根基，老師是教育的核心，目前教學現場，導師負擔過重、行政雜務纏身，嚴重影響教學品質以及師生關係，因此，市府推動教育革新三箭，第一，導師全面減少一節課，而且提高導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。

蔣萬安指出，要把時間還給老師，減去這一個小時授課，這是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營；第二，全面充實並增加學校專責行政人力，調高教師兼任行政工作的獎金，市府要讓行政歸行政，教學歸教學，大幅降低老師兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂。

第三，全面增加教師心理諮商時數與次數。他認為老師的心理健康是學生幸福基礎，在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠，未來服務據點將從原本五區擴大到十二個行政區設置規劃，免費諮商次數也從六到十次提升到八到十二次。

值得一提的是，蔣萬安還宣布敬老卡大升級，敬老卡點數調整不只是金額增加，更是服務場景全面擴張，從一月二日開放扣抵聯醫門診掛號費，二月，計程車扣抵點數提高到八十五點，七月，每個月點數更從四百八十點調升至六百點。今年，正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。