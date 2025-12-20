台北教育111標竿學校頒獎 11校奪魁

台北教育111標竿學校頒獎典禮11校奪魁。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

一一四年度台北教育一一一標竿學校頒獎典禮二十日假日新國小舉行，共有十一所學校奪魁，由教育局副局長鄧進權頒獎。本年度標竿學校蘭雅國中弦樂團帶來開場表演。

「台北教育一一一」指一校一特色、一生一專長及一個都不少，透過政策之引領及推動，讓每一所學校都能發展獨具特色，經營為具有高度效能的學校；讓每一位學生至少發展一項藝術或運動專長，以利其均衡成長與發展，並擁有健康多元的休閒生活。

台北教育一一一標竿學校評選自九十八年辦理迄今邁入第十七屆，今年共計十六所學校報名，獲獎學校有十一所，總通過率約百分之六十八點七五。標竿學校除獲頒獎牌外，另頒發三十萬元獎勵金。

透過台北教育一一一標竿學校評選，展現學校在課程創新、特色發展與學生培育的豐碩成果，各校以學生為核心，結合在地文化、國際視野與跨域學習，落實一校一特色與一生一專長教育理念，提供完善支持，持續鼓勵學校促進優質教育，打造以學生為中心的多元、適性且具前瞻性教育環境，協助每一位孩子發揮潛能。