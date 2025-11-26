台北敬老卡點數加碼！年底搶先泡溫泉 再研議扣點唱KTV（示意圖：shutterstock／達志）

台北市敬老愛心卡自明年7月起，點數由480點加碼至600點，同時升級各項服務範圍，包括市議員林延鳳提案的開放使用敬老卡點數泡溫泉，預計年底前可上路，此外她更進一步建議市府，可研議開放連鎖KTV使用敬老卡，提供長輩唱歌紓壓及社交的管道。台北市社會局局長姚淑文表示，社會局將研議可行性。

林延鳳指出，台北市目前有超過57萬名長者，敬老悠遊卡的設置精神之一，就是讓長者能走出戶外，台北市北投區有特別的天然資源溫泉，其中有青磺泉、白磺泉、鐵磺泉等不同種類，泉水含有各種徵量元素，她之前質詢時就曾提出敬老卡點數扣抵泡溫泉的想法，而社會局也已宣布將付諸實施，未來台北市的長者將可以用敬老卡享受溫泉。

林延鳳指出，此外有不少長者喜歡在下午時段結伴去唱歌，到晚餐前再回家。她說，唱歌對長者來說是一種療癒的過程，除了在活動中心等公開場合唱歌外，也有些老人家偏好在包廂裡歡唱，而現今許多KTV在下午時段還有提供自助吧，方便長者吃點心。她要求社會局研議，是否將合法的KTV納入文康場域，讓長者多一項使用敬老卡的休閒娛樂。

姚淑文表示，社會局已與溫泉業者開過會，獲得20間左右店家承諾可以支應使用敬老卡，目前正在積極建構軟硬體設備，預計年底前就可以上路。另外，在社區照顧關懷據點及老服機構已採購唱歌影音設備，可供長者使用，至於是否納入營業場館作為使用敬老卡文康場所的方案，涉及的層面比較廣，社會局將研議可行性。

