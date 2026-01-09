台北文創優選作品 西市場展出

台北文創天空創意節移展西市場，現代互動裝置藝術與百年歷史古蹟創意對話。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

去年於台北舉辦的「台北文創天空創意節」優選作品，九日起移師台南西市場展出，現代互動裝置藝術與百年歷史古蹟創意對話，讓人感受生活的美好。

天空創意節由台北文創基金會主辦，邁入第八年，今年共有一八五件作品報名，《一首天空的歌》勇奪潛力新銳獎優選，《聽你所說的當下》摘下實驗新秀獎；這兩件作品都移至台南展覽。

《一首天空的歌》主體由十六顆以氣壓機構維持懸浮的氣球組成，遠看就像是一簇飄在空中的雲，內建聲響與光源系統，當觀眾靠近拉動，氣球緩緩下降、發光，發出屬於天空的雷鳴、鳥啼、風穿枝葉的顫動、飛機掠空而過的各種聲響，當放手，又輕盈升空，透過氣球、聲音與光影，和天空即興合奏。

廣告 廣告

台北文創天空創意節移展西市場，現代互動裝置藝術與百年歷史古蹟創意對話。（記者林雪娟攝）

《聽你所說的當下》作品主體是兩座翹翹板，參與者背對背坐著，在看不到彼此表情、眼神和肢體動作提示下進行對話，且度化還會被系統即時轉譯成旋律。

市長黃偉哲出席時指出，西市場為百年古蹟，整修後令人驚艷，附近也是深具歷史文化特色街道，創意節作品首度到台南交流，展現台南古蹟文化底蘊與現代創意藝術相互交流碰撞火花。經發局也表示，百年歷史古蹟，因有互動作品，更多一份詩意與想像，吸引大眾駐足欣賞。

台北文創天空創意節是國內目前最具實驗性的創意人才苗圃，為台灣藝術界培育眾多人才，這項展覽將至二月一日，除兩組作品，並展出十組好點子獎企劃，每週末並安排風格市集、音樂演出，讓所有人在聲音、光影與互動間，停下腳步，感受屬於自己的「當下」。