台北文創產業海外拓展成果豐 114年聚焦輔導與亞洲市場布局

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

由台北市政府文化局指導、松山文創園區執行的「台北市文創產業扶植計畫」，近年在國際拓銷上逐步累積具體成果。計畫將海外市場拓展分為兩階段：先協助品牌以可控成本進行市場測試，再依據回饋媒合當地資源與合作夥伴，降低品牌初期跨足國際的試錯成本，並讓業者從實際市場數據調整產品、定價與溝通策略。

進入114年度，計畫延續過往成果，聚焦「深度輔導」與「精準媒合」。品牌在正式出海前，將進行市場驗證、國際形象梳理及在地商業模式測試，協助業者在有限資源下做出符合市場的策略判斷，為後續拓展奠定穩健基礎。

在操作模式上，拓銷形式也從傳統零售展售轉向「主題式策展」，結合選品與話題策劃，提升台灣文創品牌在海外市場的能見度與傳播效益。同時，計畫針對具潛力的IP品牌進行角色授權媒合、深化成熟市場通路合作，並安排海外見習行動，增進品牌主理人對國際市場與文化轉譯的實務理解。

國際連結方面，計畫與馬來西亞GMBB、日本KIITO設計創意中心、香港西九文化區及PMQ元創方等亞洲重要文化創意場域建立穩定合作。透過夥伴的產業網絡，協助台灣品牌取得實質曝光與合作機會，同時促成國際夥伴回訪交流，擴大策略聯盟與聯名合作可能性。

扶植計畫亦持續扮演產業交流平台角色。12月23日舉辦「國際拓銷年末交流會」，邀請品牌代表分享馬來西亞、日本及香港市場第一線經驗，並安排商務交流與人脈媒合，搶先揭露2026年度扶植計畫方向，協助業者掌握國際布局節奏。

松山文創園區表示，114年度成果為台北文創產業的國際拓銷累積了成熟操作基礎。未來，扶植計畫將持續深化亞洲市場布局，透過前期輔導與國際媒合，協助更多創作者與業者穩健拓展海外市場，讓台北創意能量在國際舞台持續被看見與採用，並建立長期合作關係。

