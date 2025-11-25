台北文化基金會慶祝40週年 各界齊聚見證城市文化里程碑 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

財團法人台北市文化基金會（文基會）今（25）日在松山文創園區多功能展演廳舉行《花開四十｜台北市文化基金會40週年感恩茶會》，以紀念專刊與全新形象影片揭開序幕，邀請歷任董監事、團隊成員、志工及文化界好友齊聚，回望四十年間台北文化的累積與蛻變。台北市長蔣萬安、市議會議長戴錫欽、副市長兼文基會董事長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍、副執行長黃文彥等貴賓均出席，企業界與藝文團體亦到場共襄盛舉，一同迎接台北文化發展的重要時刻。

廣告 廣告

感恩茶會以「感謝與傳承」為核心精神，向四十年來投入台北文化建設的所有夥伴致上敬意。會場特別回顧文基會自1985年成立以來的歷程，從第一屆台北藝術節、台北電影節、台北文學獎，到協力促成「台北表演藝術中心」落成；從接手台北小巨蛋化解營運危機，到成立「台北市電影委員會」與TMS影視音實驗教育機構，完整呈現文基會在城市文化上的創新、使命與累積。

蔣萬安表示，台北是一座因市民參與而更加動人的多元城市，文基會長年與市府攜手推動藝文節慶、展演活動與文化保存，並營運當代藝術館、寶藏巖、偶戲館及松山文創園區等場館，是推升台北文化能量的重要推手。他特別感謝歷任與現任文化局長、團隊與志工，以及議員、董事會成員與企業夥伴長期支持，使台北文化能從在地走向國際。他指出，文化讓城市偉大，而四十週年既是成果，也象徵新起點，未來市府將持續全力支持文化永續、文創產業與文化科技發展。

台北文化基金會慶祝40週年 各界齊聚見證城市文化里程碑 9

林奕華則回顧文基會從1985年成立、2007年轉型至文化局轄下的歷程，指出文基會以「政府主導、民間響應」的模式，在文化政策中扮演關鍵角色。彈性的組織型態讓許多文化人才得以實現理想，而文基會也從文化活動的促成者，成長為城市再生、文化永續、人才培育與影視文創推動的重要平台，持續以「越在地，越國際」的精神深化城市文化力。他並感謝市議會與各界長期支持，使文化能真正走入生活、在城市每個角落發光。

戴錫欽也在茶會上肯定文基會的角色。他指出，台北豐富多元的文化底蘊，是城市與世界交流的重要橋樑。從他造訪日韓及歐洲各國的經驗來看，台北的文化能量讓城市在國際舞台上更具魅力，未來議會將持續支持文化相關政策與預算。

茶會安排TMS學生與知名馬戲團帶來精彩表演，象徵文化向下扎根、薪火傳承，也以「文化種子傳遞」儀式寓意文基會將持續陪伴城市成長。文基會表示，未來將持續守護台北的文化記憶、扶持創作人才、推動文化場域再生，並深化與社區、企業及國際的合作，讓文化成為城市的日常節奏，也成為下一代發光的舞台。

台北文化基金會慶祝40週年 各界齊聚見證城市文化里程碑 11

為歡慶成立40週年，即日起至2025年底，文基會推出一系列慶祝活動，旗下館所自營賣店祭出指定商品七折起或滿額贈禮等優惠，部分館所也配合中央普發一萬元政策與北市產發局「台北有購嗨」抽獎活動，民眾只要在指定店家單筆消費滿200元並登錄發票，即可獲得抽獎序號，有機會獲得千萬現金紅包、台積電股票、Tesla Model Y等大獎。更多活動資訊可參閱文基會官網與Facebook粉絲專頁。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

被控收賄推修法、詐領助理費 陳歐珀獲500萬交保

行政院會修正刑法 司法院對「不得假釋」加註意見

【文章轉載請註明出處】