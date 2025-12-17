台北文化小旅行聚焦「鐵道勞動遷徙」 從五分埔到臺北車站，跨文化體驗印尼「塔飯」





本次文化小旅行工作坊系列活動鎖定受鐵道發展影響的大同、中正與信義三個行政區。在成果發表會上，特別呈現了以鐵道串連的勞動遷徙主題導覽：

信義區：自松山車站出發，信義公民會館老師分享五分埔聚落的形成，以及1960年代島內移民攜裁縫技藝北上打拚的故事。活動並結合「REstoRE舊與新織」創辦人許紓語的分享，探討快時尚與剩料編織的再生創作。

中正區：行程後段抵達臺北車站周邊，由印尼藝術家菲達蒂與跨文化教育者謝珮瑩，帶領走入移工日常聚集的地標與店家，並以體驗印尼傳統飲食「塔飯 Tumpeng」為活動劃下句點，呈現跨文化在臺北相遇的生活面貌。

文化局長蔡詩萍強調，鐵道串起的，是不同族群在臺北生活、理解彼此與共創文化的軌跡。

「文化導覽 × 沉浸體驗 × 圖樣創作」：市民共同描繪臺北紋理

「臺北文化小旅行」自112年推動以來，以「探索未見的臺北日常」為核心，每年踏查三個行政區。本次工作坊以「文化導覽 × 沉浸體驗 × 圖樣創作」為骨架，邀請13位帶路人，共12場工作坊以「離線任務」號召群眾參與。

沉浸式體驗： 如大同區「今仔日ㄟ氣力──大橋頭勞動飲食」以品嚐街區勞動飲食帶入產業史；中正區「不一樣的家常味──探尋東門市場」則由作家番紅花帶領體驗眷村味道。

市民共創印章： 每一場工作坊尾聲，都會邀請民眾手繪記錄深刻印象，刻製成活動印章。這項「散步集章活動」已於12月5日啟動，共有216個獨特的圖樣印章分佈在六處文資空間供民眾收集，活動將持續至12月30日。

文化局表示，2026年將完成臺北12行政區域的踏查，未來也將持續透過更多文化小旅行活動，打破旅遊路線的既定框架，以更開放的方式閱讀臺北。12月底也將推出《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》出版品，帶市民以探索文化點日常搭配都市生活療癒。

