台北文化局臉書遭駭 屢上傳「異國愛情片」

台北市文化局的臉書粉專，今天（6）連續發布多則「愛情短片」，而且旁白還是「異國語言」，就連大頭貼，也被換成一名墨鏡帥哥的照片，引發不少網友討論。對此，文化局證實遭駭客入侵，並且在第一時間報警了。

台北市政府文化局的臉書粉專遭駭入。（圖/台北市文化局）

文化局表示，臉書粉絲專頁在6日上午9時前後，管理者陸續被移除管理權限。駭客入侵後，不僅更換了大頭貼為一名戴墨鏡帥哥的照片，還連續發布多支使用異國語言的直式愛情短片。這些異常貼文引發許多網友留言「笑死」。

台北市文化局在遭遇此問題後，立即採取行動，聯繫臉書公司窗口申請恢復帳號，並通報數位部及前往警局報案。經過一天的折騰，文化局最終成功收回了擁有14萬追蹤者的粉絲專頁控制權。

台北市議員林延鳳針對臉書粉絲專頁被駭事件表示，市府應立即啟動調查，了解是否因帳號外流或資訊安全管理出現漏洞，同時加強資安防護措施。這起事件凸顯了政府機構在數位平台管理上面臨的安全挑戰。

於此同時，台北市文化局長蔡詩萍在市議會面對議員顏若芳的質詢時，承認對於「選台北」文創品牌平台上許多品牌已倒閉或查無資料的情況感到錯愕。蔡詩萍解釋，雖然文化局扶植的文創品牌並不保證都會成功，但承認在網站管理上犯了錯誤，應該將已倒閉的品牌資料從網站上撤下，而非繼續顯示。他承諾會徹查此事並提供報告。

