台北文學年金得主揭曉！ 沐羽《代代》深刻描繪移民困境與挫敗者歷史





本屆決審會議邀請朱亞君、胡金倫、許悔之、廖志峰、盧郁佳等五位資深文壇人士擔任評審，最終由沐羽獲得多數共識奪魁。

評審評價： 委員認為《代代》結構設計成熟精巧，深刻反映三代移民台灣所面臨的困境與人性艱難，成功塑造出「挫敗者的歷史」與具有同理心的「高貴失敗者」。

作者背景： 沐羽（本名馮百駒）生於香港，後移居台灣發展。曾以短篇小說集《煙街》榮獲台北國際書展大獎小說組首獎及Openbook年度好書獎，是當代備受矚目的華文小說家。

入圍佳作：日治女性掙扎與開放式關係的紀實探索

另外兩位入圍創作者的成品亦獲得評審高度肯定，展現多元的書寫視角：

洪芳怡《文明女清香遺事》：



歷史錄音與音樂文化研究者洪芳怡，以史實為依傍，透過日記形式與多感官的「移覺」手法，細膩描繪日治時期台灣女性的生命掙扎與歌謠文化。

張傘《門》： 展現強烈的紀實性，勇敢挑戰開放式關係與女性性別規範的議題。評審認為該計畫試圖前往「無人抵達之處」，雖然最終回歸傳統愛情主旋律，但其探索性的精神仍極具勇氣。

文學年金計畫：推動長篇創作的穩定力量

「台北文學年金」計畫不同於一般文學獎單次評選，其特色在於提供兩階段獎金（入圍時20萬，最終得主再獲40萬），給予創作者整整一年的時間潛心寫作。

文化局表示，未來將辦理一系列「台北文學年金推廣活動」，讓民眾能更深入閱讀這些優秀的文學成果。更多詳情請關注第28屆台北文學獎官網或台北市文化局臉書專頁。

