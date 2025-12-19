台北文學年金得主《代代》寫盡台港離散辛酸
由台北市文化局主辦，文訊雜誌社執行「第二十六屆台北文學獎──台北文學年金獎助計畫」昨（十九）日宣布年金得主，二○二四年入圍三件寫作計畫：沐羽《代代》、洪芳怡《文明女清香遺事》、張傘《門》，經過為期一年創作，經過朱亞君、胡金倫、許悔之、廖志峰、盧郁佳等五位決審委員審慎嚴謹評選，由沐羽《代代》獲得多數評審委員支持，成為文學年金得主，獲頒獎座及四十萬元獎金。
評審指出，沐羽《代代》在結構設計上，展現出成熟與精巧，尤其是對三代家庭移民台灣的描寫，深刻反映了其中困境和人性艱難。作者以獨特視野、尖銳筆觸揭示深切的同理，成功形塑「高貴的失敗者」形象與「挫敗者的歷史」。雖有部分評審不認同某些篇章安排與敘事手法處理，但整體而言，多數委員認可《代代》是一部具有強烈辯證性的作品。
北市文化局指出，沐羽本名馮百駒，生於香港，大學畢業後來台攻讀研究所，就學期間遇上香港反對逃犯條例修訂草案運動，後來決定移居台灣發展。大學時期便已開始寫作，曾獲多個文學獎，比如香港中文文學創作獎、中興湖文學獎等。二○二二年出版短篇小說集《煙街》，拿下Openbook年度好書獎及台北國際書展大獎小說組首獎，另著有散文集《痞狗》及《造次》。
洪芳怡《文明女清香遺事》展現作者對主題深入研究與推廣熱情。評審認為，透過主角的人生經歷，呈現日治時期台灣女性生活與掙扎，這是依傍史實發展而成的小說。作品以歌謠作為逃避現實的媒介，並藉日記形式推進敘事，作者更善用移覺手法的描寫，打開讀者的感官想像。
北市文化局進一步指出，洪芳怡畢業於東吳大學音樂系理論作曲組，為台灣大學音樂學研究所碩士。歷史錄音與音樂文化研究者，同時致力於性別平權、動物權與零廢棄倡議與實踐。文章散見網路與報章。曾出版《今夜來放送》獲OpenBook年度生活書、《曲盤開出一蕊花》獲金鼎獎、《上海流行音樂1927-49》獲思源博士論文獎。
評審認為，張傘《門》在探索開放式關係的議題上，展現出強烈紀實性，試圖探索如何跨越性的尺度，呈現出女性如何被性別角色所規範，計劃本身試圖前往沒有人抵達過的所在。然而，部分評審指出，可惜之處在於最終仍回歸傳統愛情主旋律，但對於開放式關係與性的討論仍稍有沉澱空間。
