台北文華東方Bencotto新主廚上任！32歲南義名廚帶來「紅蝦二叉」實力，必吃海螯蝦、茄子巧克力新菜單
老饕們準備回訪！台北文華東方酒店旗下米其林指南入選「Bencotto義大利餐廳」，同時榮獲義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定。現在迎來全新32歲義籍主廚，將道地南義料理哲學揉合家族傳統，為大家的義大利美食記憶注入一抹純粹且溫馨的色調。
32歲義大利新主廚馬利歐上任
自15歲起，出生南義的馬利歐‧奎達Mario Quarta便在各酒店當學徒，期間也於ALMA義大利國際烹飪學院精進專業烹飪技巧。2017年於法國米其林星級餐廳Georges Blanc打下紮實基礎、2019年回到南義重新擁抱地中海料理精神，並於2020年接任Suscettibile Salerno餐廳主廚，四年間入選《米其林指南》，2024年奪下義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》2023年獲得「二叉」殊榮，其鮮明原創風格與卓越廚藝令人印象深刻。
2025年7月，馬利歐首度前往亞洲、於台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳擔任副主廚、並於11月晉升主廚。他以「家鄉食憶」為靈感，重現南義香氣與風土記憶，打造一道道兼具豐富層次與暖心氛圍的精彩佳餚。馬利歐甚至將「海螯蝦」等食材刺在身上，對於食材、料理的熱愛不言而喻
「Simple is Better」揮灑化繁為簡純粹食藝
馬利歐認為，義大利料理的靈魂在於呈現食材的美好風貌，因此秉持著「Simple is Better」理念，透過對於食材純粹的深刻理解，從橄欖油、番茄、小麥、海鮮、起司，每道料理皆圍繞著「讓食材說話」，並以精準烹飪工藝激盪出香氣，搭配口感與色彩，創造「化繁為簡」的感官共鳴。而其源自家庭餐桌、看似樸實的菜色，實為對火候、比例、時間的豐厚經驗積累，方能呈現出最真切的動人滋味。
Bencotto義大利餐廳推薦菜色
地中海式海鰲蝦、雞尾酒醬、蘿蔓沙拉、海鮮高湯凍
這是他在Suscettibile Salerno的創作，並在2023年入選《米其林指南》餐廳評鑑中時被提及，成為馬利歐生涯代表作之一。
嚴選飽滿鮮甜螯蝦，炙烤至恰到好處的半生熟彈嫩口感；上層覆以晶瑩透亮的海鮮高湯凍薄片，並以橄欖油勾勒出大海的純淨甜美與優雅香氣，完美融合食材的純粹靈魂與精緻手法。
手工綜合義大利麵、馬鈴薯、煙燻莫札瑞拉乳酪泡沫
源自義大利家庭混搭烹煮多餘、形狀各異的麵材傳統，悉心掌握各麵體的多變的嚼勁與口感，並加入馬鈴薯燉煮釋放出的澱粉增添潤澤稠度。
特別添入「煙燻莫札瑞拉」(Smoked Mozzarella) 製成香醇乳酪泡沫醬汁，同時擁有深邃煙燻層次與細緻質感，每一口都能嚐到濃郁誘人香氣。
茄子、巧克力、松子、肉桂、海鹽焦糖、香橙干邑酒
此道「蔬食甜點」承襲自義大利南部傳統甜點「炸茄子巧克力」，更帶有「修女的秘密食譜」地方傳說。據傳修女們把巧克力與茄子結合，成為當今阿瑪菲「八月節」(Ferragosto) 的仲夏著名節慶佳餚。
最特別之處在於運用茄子的不同部分、呈現多樣質地：巧克力慕斯與茄子泥襯底，錯落著加入茄子粉的松子酥餅碎、糖漬茄子丁、海鹽焦糖茄子，宛如一座迷你蔬果園。上方再覆以一片茄子造型巧克力片，可用湯匙輕敲打碎搭配入口，從視覺到味覺都叫人驚喜不已。
Bencotto義大利餐廳
地址：台北市松山區敦化北路158號6樓
訂位專線：(02) 2715 6668
價位：季節限定四道式套餐、五道式套餐，價格分別為3180元+10%、3680元+10%；多款新單點菜色620元+10%起
