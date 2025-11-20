台北新創館Meet Taipei登場 產業：給予新創「場域」很重要

根據統計，台灣一天用掉300萬片成人尿布，其中慶生健康醫療顧問公司，獲得北市府綠能產業補助，推出號稱「穿在身上的免治馬桶」的醫療輔具設備－AI-supporter阿嫂智能排泄處理機器人。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕關注AI與新創領域，「Meet Taipei 創新創業嘉年華」今(20)日在台北花博盛大開幕，匯聚19個國家、16個政府部門與7大企業專館。台北市產業發展局舉辦「AI無界．創新無限論壇」邀集產業專家、新創團隊代表及創投領袖，共同探討AI浪潮下的新創機遇與產業變革。市長蔣萬安致詞時表示，北市已聚集超過650家AI相關企業，包含國際大廠如Nvidia、AMD、GOOGLE等都在台北設立研發中心或據點，建構友善創業城市。

產發局也設立台北新創館，集結北市府獎勵補助與輔導計畫的優秀新創團隊，串聯「智慧生活」、「永續健康」與「AI 驅動」三大關鍵產業主題。根據統計，台灣一天用掉300萬片成人尿布，其中慶生健康醫療顧問公司，獲得北市府綠能產業補助，推出號稱「穿在身上的免治馬桶」的醫療輔具設備－AI-supporter阿嫂智能排泄處理機器人，設備以「視覺動態」判讀，一接受到排泄物就會立即在0.5秒內執行清洗、烘乾、消毒的程序，使用者可透過儀器螢幕來監看病人生理情況。

慶生健康醫療副總經理張旭東說明，在智慧醫療部分，現階段最期待是能解決醫院人手不足的問題，自家產品阿嫂智能排泄處理機器人的數據，就可以與醫院的後端平台整合，在護理端可以迅速知道病況的狀況如何，呼吸、排泄等生理特徵如何，包括病人的重量、排泄次數、時間，都會傳輸到醫療系統之中，像是病人血尿、血便都需要等待醫護人員去換尿布時才能發現，現在透過設備也會發布警訊給護理端，讓醫護人員做判讀也會比較輕鬆。

「政府給予新創公司『場域』很重要」張旭東副總經理表示，設備需要做測試較難與醫院、機構直接溝通，若是市府的市立醫院、機構，可以給予協助並提供場域，讓他們可以執行較為完整的測試使用，像是他們就有與衛福部部立醫院合作，在呼吸照護病房、附設長照中心設置設備，醫院會告訴他們對設備的需求點在哪。

張旭東也說，自家也曾進行市場調查，現在智能排泄處理機器人，一個月的出租費用約需一萬初頭，不過若是一個月能降至6到8千元，多數民眾都選擇使用，若是政府也能針對終端使用者的需求，將新創的設備也納入長照補助，更有助於新創產業生存。

