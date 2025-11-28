台北新北室內設計裝修推薦，專業舊屋翻新
【商家指南推廣專題】
家中看不見的電路配置、藏在壁面後的管線、材質之間處理，都決定了居所是否真正舒適安全，而談到兼具美感與結構安全的整體設計服務，尚毅室內設計工程坊便是深耕水電基底、擅長整合工程細節的台北新北室內設計裝修推薦品牌，他們以水電專業為起點，再延伸到室內設計與舊屋翻新領域，彷彿替居住者打造會呼吸的生活場域。
尚毅室內設計工程坊的創辦人陳一中先生，自年輕時便投入水電工作，那時的他在公司任職水電師傅，靠著扎實技術與務實態度在業界逐步累積口碑。他在2016年決定打造台北新北室內設計裝修推薦品牌，初期資金有限、案源不穩定，但陳一中先生選擇堅守品質、用態度證明實力，也讓更多客戶願意把家交給他處理。
水電工程是室內設計的重要環節，長期接觸不同案型的過程，也讓創辦人對室內設計產生濃厚興趣，他利用工作以外的時間自主進修，摸索更多空間美學與材料特性，但他始終清楚自己擅長的領域是水電，因此在那段期間，他只把室內設計視為拓展視野的方向，並不是急於投入的新項目。直到與身為室內設計師的太太相識之後，創辦人才在太太的鼓勵下正式把室內設計納入公司營運項目，自此開啟品牌新的篇章。
加入室內設計業務後，兩人的工作量明顯增加，工程內容也變得更加多元，包括住宅空間、商空規劃、預售屋客變、系統傢俱設計與舊屋翻新等。創辦人深厚的水電背景，能在與業主溝通水電配置時更直接、精準，也能在工程階段立即調整細節，減少溝通成本與施工風險，使尚毅室內設計工程坊建立台北新北室內設計裝修推薦口碑。
創辦人堅持親力親為的原則，認為工程是需要誠意與態度的產業，每個細節都攸關居住者的生活品質，因此他會嚴格把關每個細節，用準時交付展現對業主的承諾，踏實與負責的態度，正是品牌入選台北新北室內設計裝修推薦名單的原因。
如果您正在尋找能兼備設計能力與工程專業的團隊，希望透過更安全、專業的方式完成舊屋翻新或打造新居，尚毅室內設計工程坊便是值得信賴的台北新北室內設計裝修推薦品牌，他們擁有十年深耕市場經驗，能透過完整思考與扎實技術讓空間重生。
更多台北新北室內設計裝修推薦資訊請洽以下連結
店名：尚毅室內設計工程坊
店家地址：新北市板橋區英士路48號1樓
聯絡電話：0980-818352
營業時間：週一至六10:00-18:00（需先預約），週日公休
LINE：https://rink.cc/xb50y
Google地圖：https://rink.cc/ci6lr
以上訊息由尚毅室內設計工程坊提供
