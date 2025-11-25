台北新北新成屋裝潢設計推薦，現代風訂製宅

【商家指南推廣專題】

剛購買新成屋的您，一定迫不及待想規劃房屋的裝潢風格、收納機能、空間動線或光影位置，構築心目中的夢想宅邸。在台北新北新成屋裝潢設計推薦名單中，「木田室內設計」能以使用者習慣為設計核心，量身打造現代風訂製宅，搭配專業設計工程團隊與AI輔助科技，營造專屬您的生活空間與居家氛圍。

面對新成屋裝潢，許多年輕家庭常因預算焦慮、風格難以決定、擔心施工落差等問題而裹足不前。深耕台北與新北新成屋市場的「木田室內設計」，以高端設計團隊背景結合AI風格引導技術，快速在北北基地區累積口碑，成為小坪數住宅、現代風格與老屋翻新領域備受推薦的設計品牌。

成立於2022年的台北新北新成屋裝潢設計推薦品牌「木田室內設計」源自高端住宅品牌「山隱建築」的專業系統，團隊長期參與高品質住宅案，熟悉建築結構、安全法規與整體美學。成立木田品牌後，團隊將原本高端住宅的比例美感、動線配置與施工整合能力導入一般家庭可負擔的預算範圍，協助屋主在有限坪數與合理價格內，仍能打造舒適、安全且具一致風格的生活空間。

「木田室內設計」專門規劃台北與新北地區的新成屋裝潢設計、小坪數機能住宅規劃、老屋翻新、北歐風與現代風住宅設計、收納整合與軟裝搭配項目。新成屋裝潢設計由專業團隊於交屋前，現場評估格局、插座與照明位置，並形塑整體風格與規劃工程，屋主交屋即可開工；小坪數機能住宅規劃則將收納牆、隱藏式櫃體、機能家具、動線壓縮等融入設計中，讓有限的空間也能保有開放感與自然光流動。

針對老屋翻新，「木田室內設計」團隊運用多年的工程經驗，嚴格檢測結構、安全、水電、防水等基礎層面，並導入現代生活機能，為老房子注入新靈魂；同時，團隊以「自然、留白、層次」為核心語彙，協助業主打造北歐風、現代風住宅設計，搭配系統櫃、家具、窗簾、燈具等軟裝配件，維持一致的風格、流暢的收納動線，讓屋主入住後無需再奔波採買。

為何「木田室內設計」能獲得台北新北新成屋裝潢設計推薦好口碑？這是因為品牌承襲山隱建築的工務系統，掌握室內設計、建築結構、施工工法與材料特性，能確保設計品質、工程進度與結構安全性；無制式模板的他們，能依照使用者習慣安排生活動線，將預算聚焦在「看得見、用得到」的區塊，搭配AI輔助技術，短時間將「抽象想法」變成「具象畫面」，協助業主了解空間氛圍、光影層次與材質搭配，打造個人化現代風訂製宅，因而深受許多業主好評。

在台北新北新成屋裝潢設計案例中，「木田室內設計」曾受託規劃位於南港的「擎天森林」，屋主是首購族，希望在僅13坪的新成屋中營造質感氛圍，團隊導入AI意象系統找出合適的風格，待現場丈量後以「減法設計」調整動線，並繪製3D擬真渲染圖，搭配木皮、鐵件、石材、塗料等建材，呈現高單價住宅的質感，收納更採隱形設計處理，兼顧美觀與機能。

品牌：木田室內設計

電話：02-27123131

地址：台北市松山區富錦街79號

時間：週一至週五9:00-18:00、六日公休

官網：https://rink.cc/0av7m

FB：https://rink.cc/7oz49

IG：https://rink.cc/58gc7

LINE：https://rink.cc/wgkto

