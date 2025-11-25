台北新北樂齡退休宅設計推薦，禪風室內設計

【商家指南推廣專題】

圖片由山隱建築室內設計提供

對許多生活在都會步調的屋主而言，退休宅是讓人生走到一個段落之後，更依賴的安心歸屬之處。當晨光悄悄地走入屋內，自然開展的空間動線、每個轉身都與心境同步時，居所才能共鳴人生下半場的節奏。台北新北樂齡退休宅設計推薦品牌山隱建築室內設計，便以其開創的「禪有幾何、幾何有禪」設計理念，獨創以幾何符號的現代禪風室內設計，展現細膩規劃與人本精神，營造心靈相互融合的空間寧靜感。

山隱建築室內設計由創辦人何武賢先生於1980年創立，四十五年的美學與工程經驗，讓「想要慢下來、好好生活」的憧憬成為日常。對品牌來說，退休宅是為夢想與未來而設計的家，不過度裝飾、不做華而不實的設計，因此整合無障礙、光線層次、材質溫度與收納比例，將無障礙與自然動線融入居家空間，隨居住者生活習慣調整家具與空間尺度，讓環境優化至能靜心與安然。

山隱建築室內設計以「一戶一設計」為原則，設計師團隊親自參與訪談與現場勘查，將家庭成員的習慣、健康與未來計畫轉化為生活圖像，並分析採光、風向與景觀軸線，建立概念構圖，再用情境圖與色材樣板勾勒出業主的生活樣貌，工程階段則由工務與設計師共同監理，確保成果如同最初願景，這樣的用心也是品牌入選台北新北樂齡退休宅設計推薦名單的原因。

禪風室內設計是品牌擅長的風格，山隱建築透過空間層次與顏色比例變化，建立適合居家生活的心靈場域，呈現現代人最為珍貴的「靜謐心靈空間」。草創初期，山隱建築以建築外觀設計起家，1991年拓展至室內設計，2000年進一步融合景觀規劃，亦即建築、室內、景觀三位一體的理想境界。並在2002年之後，落實「生活禪空間美學」設計理念於作品上，獲得多項國際競賽的肯定，包含2014至2022年連續八年獲德國IF設計獎、日本JCD設計獎及2021年GRANDS PRIX DU DESIGN商業空間類金獎等，2023年更以其多年的設計實力，榮獲亞洲規模最大的廣州設計週“華人設計領袖獎＂至高榮譽，證明山隱建築身為台北新北樂齡退休宅設計推薦品牌的實力。

〈北京・格拉斯小鎮住宅〉為山隱建築室內設計。

於2021年榮獲「德國iF設計獎住宅類殊榮」的代表作品。業主是一對長年旅居北京的台商企業家夫婦，希望擁有一處能靜心閱讀、泡茶並與自然共處的「回歸生活」宅邸。

山隱以「訂製退休宅」模式，深入了解屋主生活節奏與日常習慣，並透過現場勘查與動線規劃，分析採光、風向與景觀軸線，讓主要活動空間面向庭園，利用半戶外設計引入自然光，使住宅與環境相互融合。在設計階段，以「禪」與「自然」為主題，運用原木、石材與灰階塗料營造穩定節奏，水平線條貫穿空間，象徵時間流動與心境平衡，最終成就兼具禪意與生活感的經典退休住宅。若您也期盼擁有能以溫度承載時間的住所，並規劃屬於自己的第二人生，台北新北樂齡退休宅設計、禪風室內設計推薦品牌—山隱建築室內設計，將以專業與美學，為您打造一座靜謐而恆久的家。

店家品牌名：山隱建築室內設計

聯絡電話：02-27123131

地址：台北市松山區富錦街79號

營業時間：週一至週五09:00~18:00、週六日公休

官網：https://rink.cc/05rni

FB：https://rink.cc/nufdk

IG：https://rink.cc/s9qee

