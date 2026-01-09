台北新北綠裝修設計裝潢推薦專業健康宅規劃

【商家指南推廣專題】

圖片由旭辰室內設計提供

台北、新北裝修需求逐年升溫，屋主關心的不再只有風格呈現，室內空氣、通風採光與建材安全同樣左右入住後的舒適度。台北新北綠裝修設計裝潢推薦品牌旭辰室內設計表示，家能否住得久、住得安穩，取決於流程與材料管理本身，因此他們將專業健康宅規劃放進每一次的提案中，讓家像晨曦般溫暖、放鬆，也住的更安心。

旭辰室內設計成立於2018年，憑藉累積十年以上的建築與室內裝修經驗，將「居住感受」放在最前面，先解決居住安全與健康，再談風格層次。曾在工程現場中，團隊看見「裝潢漂亮卻不一定住得舒服」的真實困擾。在室內氣味、潮濕與空氣品質等問題，可能在入住後才慢慢浮現，直到接觸GD綠裝修理念，品牌定位也更加清楚。對於裝修中材料逸散、施工控管與居家通風等關聯性，因此選擇用來源清楚的建材與嚴謹的流程，降低裝修居住風險，落實每一案的專業健康宅規劃，同時獲得台北新北綠裝修設計裝潢推薦口碑。

旭辰室內設計的服務涵蓋台北新北綠裝修設計裝潢及專業健康宅、老屋舊翻新、全齡化住宅、智慧型住宅、新成屋規劃與預售屋客變，他們運用多年實務經驗，協助屋主在預算與居住需求之間找到平衡。以綠裝修為例，品牌於設計階段首先協助屋主釐清通風換氣路徑、濕度與採光條件，並採用來源可追溯、具檢驗文件的建材；施工期間重視現場整潔、通風與安全控管，降低粉塵與揮發性有機物；完工後再以第三方SGS進行室內空氣品質檢測，針對甲醛、TVOC等指標層層把關，經檢測合格後提供綠裝修手冊，讓交付有依據。

綠裝修設計的價值在於「可被理解、可被檢驗」，旭辰室內設計透過前、中、後期三階段控管，以及設計師、材料商、設備商、工班與業主五方的共同把關，讓資訊透明、工序可追溯，把那份看不見的安心，具體實踐於生活中，將健康宅規劃轉為可驗證的居住條件，這也是品牌入選台北新北綠裝修設計裝潢推薦名單的原因。

一對在台北生活的年輕醫師夫妻分享，自己缺乏裝修經驗，了解綠裝修與健康宅概念後，他們更在意材料與施工對自己與毛小孩的影響，最後之所以選擇台北新北綠裝修設計裝潢推薦名單的旭辰，是因為品牌在溝通過程中提供充足的踏實感。完工後，室內空氣與舒適度也讓他們居住的更加放心。

另一位規劃新北、台北退休宅的教授，過去在多方比較後仍找不到能理解他們需求的團隊，而旭辰室內設計在與他們詳談後，梳理了動線與生活習慣，並透過專業評估調整排水系統，讓原本架高的兩間廁所免去門檻與高低差，降低行走風險，整體空間也更貼近退休後的生活節奏。

一位育有三位女兒的母親，在女兒逐漸長大時，希望在原本三房的格局中增加第四間房，又不想犧牲原有空間比例。透過旭辰細緻丈量與格局重整，將被忽略的畸零角落重新整合，最終在維持原三房尺度的前提下完成新增房間的需求，屋主也分享孩子各自擁有獨立空間後，生活更有秩序。

團隊強調，他們最在意的是「傾聽」，從第一次接洽就由設計師親自詳談家庭各成員、使用習慣與未來想像，在選材與現場勘查過程保留彈性調整，並用可追溯的流程與第三方檢測進行健康宅規劃。如果您正在尋找台北新北綠裝修設計裝潢推薦品牌，那麼旭辰室內設計就是您的好選擇。

店名：旭辰室內設計

店家地址：台北市信義區永吉路180巷83號1樓

聯絡電話：02-27655860

營業時間：週一至週五09:00-18:00、週六日預約制

官網：https://rink.cc/8rtf3

LINE：https://rink.cc/0sk17

FB搜尋：旭辰設計

