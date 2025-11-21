台北新成屋室內設計推薦，軟裝設計裝潢

【商家指南推廣專題】

人生中的第一間房，象徵夢想的起點，但真正讓家擁有靈魂的是交屋後，用心佈置理想生活樣貌的過程，家具比例、採光設計與軟裝配置，處處皆能展現居住者的品味。今天要為您介紹的是在台北新成屋室內設計推薦名單中脫穎而出的境域室內設計，他們以細膩美學與誠懇溝通，贏得了不少客戶的信賴。

境域室內設計由楊斯涵總監於2022年創立，他在系統櫃產業多年，發覺許多人希望空間設計不僅限於系統櫃，而是有更完整的規劃與整合，為了更貼近客戶的理想，他決定成立室內設計品牌，根據家庭成員的生活習慣、動線需求調整比例與預算分配，讓設計回歸生活，打造真正屬於居住者的生活空間。

隨著居家設計趨勢改變，軟裝設計逐漸被重視，其改動彈性高、可依風格輕鬆調整的特性是空間氛圍的靈魂，品牌會預留三分之一的設計比例予軟裝規劃，確保整體視覺與功能達到和諧平衡。除了住宅裝潢外，境域也承接商業空間與舊屋翻新案件，並提供完整的設計製圖與選材服務，設計師會依照討論內容繪製平面與3D模擬圖，協助業主在開工前預見成品。

對台北新成屋室內設計推薦品牌境域而言，室內設計應透過專業溝通找到平衡點，因此，品牌秉持「先溝通、後整合」的理念，傾聽每位業主的故事與喜好，從中了解風格偏好、生活習慣與未來藍圖，量身訂製最適合這個家的個性與樣貌，日系禪風、簡約北歐、現代輕奢、工業粗獷或美式優雅風格，境域都能精準駕馭並將美學與實用性完美融合，打造兼具舒適與功能性的夢想空間。

以「熱情、誠信與專業」為核心理念的境域室內設計，希望每位客戶都能在設計過程中感受到被理解與尊重。若您正在尋找台北新成屋室內設計推薦品牌，那麼境域室內設計就是值得信賴的選擇，讓他們透過專業設計與精緻軟裝，為您實現理想生活。

店家品牌名：境域室內設計

聯絡電話：0911953997

營業時間：週一至週五09:00~18:00

官網：https://rink.cc/x3hk1

FB：https://rink.cc/vplrw

IG：https://rink.cc/yuxtk

