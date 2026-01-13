台北新板希爾頓呼應新年 派「招財貓」進「住」求好運、「餐」與折扣「馬」上過來！



台北新板希爾頓推出春季限定「GET YOUR LUCK」住房專案，平日入住每晚 3,990 元起。圖新板希爾頓酒店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

新年轉好運是許多人夢寐以求的事，不管是到廟宇祈福或戶外走春無疑都是為了新一年求好運，而「台北新板希爾頓」在迎接2026年春季國旅熱潮中，酒店以「新春開運」為主題，推出期間限定「GET YOUR LUCK」春季住房專案，派「招財貓」來招喜，用妙招讓旅人用輕鬆的方式求好運，即日起至3月31日止，凡入住驚喜贈好運泡澡沐浴球盲盒組，專案平日每晚3,990元起。不僅只有住房，在餐飲部份，同樣搭乘馬年話題，二樓悅市集自助餐廳同步推出馬年主題優惠活動，即日起至2月28日，凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，則享兩人同行第二位半價優惠，每人餐價不用千元，折扣後918元起。鎖定家庭客、親子旅遊與都會輕旅族群，透過住宿體驗與主題餐飲，滿足現代旅人對於追求好運及療癒放鬆的新年期待！

一、住宿部份：







旅客可於客房內以泡澡儀式放鬆身心，透過香氛與溫熱水感，為新的一年創造屬於自己的療癒時刻。圖新板希爾頓酒店提供







入住即贈驚喜盲盒泡澡球禮盒，延續 BATHDAY 療癒系造型設計，融入招財貓與發字麻將等好運元素，呼應新春轉運主題。圖新板希爾頓酒店提供





新年伊始，也是重啟身心能量的最佳時刻，台北新板希爾頓在新春之際，攜手泡澡沐浴品牌 BATHDAY合作，以「新春轉運與泡澡招財」為概念，推出春季限定的「GET YOUR LUCK」主題住房專案，平日入住希爾頓雙人客房每晚3,990元起，入住即可隨機獲得一款盲盒形式的泡澡球禮盒，造型包含：四款吸睛可愛的招財貓造型泡澡球，分別象徵：事業學業、平衡情緒、桃花貴人與重啟正能量，以及寓意「發好運、發大財」的發字麻將造型泡澡球，讓大家放輕鬆、遇水則發求好運。

讓旅客可於客房內以泡澡儀式放鬆身心，透過香氛與溫熱水感，為新的一年創造屬於自己的療癒時刻，此外，專案加碼贈送限量「好食運刮刮卡」，現場刮中三個相同圖案即可獲得300元餐飲抵用券，可於館內三樓青雅中餐廳消費滿額折抵使用，數量有限，贈完為止。





二、餐飲方面：







悅市集自助餐廳推出「名字有馬．馬上過來」優惠活動，凡姓名含「馬」字（同音亦可）或生肖屬馬者，用餐享兩人同行第二位半價，平均每位918元起。圖新板希爾頓酒店提供





於館內二樓悅市集自助餐廳同步推出期間限定「大西洋風味之旅」主題餐點，主廚以橫渡大西洋的航行想像為靈感，主打菜色包括：薩丁尼亞珍珠麵沙拉、老船長鱈魚肝醬、章魚沙拉、加勒比海香辣烤魚、英式漁人派與葡國風味紅酒燴牛尾等料理，呈現跨文化的大西洋飲食風貌。另還為呼應馬年新春氛圍，悅市集加碼推出「名字有馬．馬上過來」優惠活動，凡姓名含「馬」字（同音亦可）或生肖屬馬者，用餐享兩人同行第二位半價優惠，平均每位餐費918元起，盡享超過60道異國風味美饌及精選特色飲品；另提供提前預訂3月用餐享8折的加碼回饋。





新板希爾頓表示，新板希爾頓交通便利，利用大眾交通即可方便抵達，透過住房、互動遊戲與餐飲體驗的整體串聯，打造兼具好運寓意與幸福感的春季城市度假提案，邀您在新春之際，到大台北「走春」求好運！





