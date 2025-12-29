台北新車大展登場！鴻華Foxtron Bria首秀、三菱XFORCE亮相 台股封關，能拚29000點大關？｜今周重磅

1、2026台北新車暨新能源車大展登場 Foxtron Bria迎首秀 2、台股本週封關 能衝29000點大關？ 3、景氣燈號再拚黃紅燈 「2026台北新車暨新能源車大展」於本周登場，兩年一度的車壇盛事，各家車廠當然精銳盡出，和泰展出熱銷車款，充滿話題的鴻華Foxtron Bria、三菱Xforce等話題新車。 年關將至，台股本周迎封關，本周一(12/29)早盤則是再漲破百點，指數衝破28700點，距離29000點僅一步之遙。

今周重磅：Foxtron Bria、三菱XFORCE、和泰大改款RAV4 2026新車大展登場

「2026台北新車暨新能源車大展」於本周登場，將從本周三(12/31)一路展到明年1月4日，兩年一度的車壇盛事，各家車廠當然精銳盡出，包含和泰展出熱銷車款，充滿話題的鴻華Foxtron Bria、三菱Xforce等話題新車。

回顧今年台灣車市，雖然在對等關稅與美談判遲遲未決，導致消費者陷入觀望氛圍，導致國內車市明顯縮水。目前，前11月台灣汽車累積銷售為36.7萬輛，較去年同期明顯下滑11%。

不過，車商看好車市僅是「遞延」，隨年末2,000c.c. 以下小客車貨物稅減徵，並可搭配「汰舊換新」合計最高減徵 10 萬元政策的帶動下，市場買氣明顯回升。加上寄望台美關稅可望談妥，且影響範圍僅限美國製造車款，讓車商重拾信心。

Foxtron Bria、三菱XFORCE、和泰新車

近期市場熱議的Foxtron Bria，預料也不會缺席。鴻華先進收購了納智捷以後，火速舉辦Foxtron Bria的線上發表會，市場話題正火熱，想必也不會缺席新車大展。

和泰車則展出CROWN 家族中的運動美學的跑旅「CROWN SPORT」，LEXUS展出相LF-ZC 概念車，並秀出12 月上市的RZ 550e F SPORT。

NISSAN日產則展示國際電動方程式賽事的「冠軍車輛」，具備 350kW 最大輸出功率與前後軸高效能量回收系統的Formula E GEN3 EVO。此外，搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI，也將曝光。

日產的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI將曝光。圖／黃靖文攝

三菱XFORCE同樣在重磅登場。其搭載了消費者重視的Level 2 ADAS駕駛輔助系統，進一步強化車輛的安全性，另外車內儀錶也升級至10.25吋，其支援完整的ADAS資訊，並搭配12.3吋中央車機系統。

寶嘉聯合將帶領旗下四大品牌Alfa Romeo、CITROËN、Jeep以及PEUGEOT，一一在車展中公開亮相。其中，Alfa Romeo 與 Jeep 睽違多年重返台灣市場， Alfa Romeo將於展會中，向消費者揭示其戰略新車 Junior。

今周重磅：台股封關 能衝破29000關卡？

年關將至，台股本周迎封關，回顧台股上週表現，指數大漲859.67點、3.1%，收在28556.02點，創下歷史新高。本周一(11/29)早盤則是再漲破百點，指數衝破28700點，距離29000點僅一步之遙。

回顧台股2025年的驚滔駭浪，圍繞著AI熱潮帶來的伺服器需求，從半導體、機櫃、散熱等題材，接力炒熱AI相關概念股，就連記憶體市場也因為AI，跟著供不應求，股票直衝天際。

美國總統川普4月間宣布對全球施行對等關稅，這半年間川普的經貿政策陰晴不定，更讓投資人心情大洗三溫暖，直到下半年市場才慢慢跟上川普的談判步調。

展望2026 名師看好衝32000點

展望2026年，各家投顧均認為台股上「3萬」，僅是時間問題，富邦投顧董事長陳奕光此前推估，雖然市場已在「泡沫前緣」，但台股資金充沛，仍有上攻的動能，可望能衝32000點，甚至樂觀可達34000點。

華南投顧董事長呂仁傑此前則預估，台股樂觀情境下，有機會至少來到3萬2千點，大行情會落在第1季與第4季，中間雖然可能會回檔，但仍有上攻機會。

今周重磅：景氣燈號再拚黃紅燈 能衝上紅燈？

國發會本周一(12/29)發布11月景氣對策信號燈號，在AI浪潮的帶領下，我國經濟繳出亮麗成績單，不僅帶領台股衝破新高，更讓GDP、出口數據寫下驚人表現。

回顧10月燈號，景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較9月下修值34分增加1分，燈號續呈黃紅燈。包含工業生產指數變動率，海關出口值變動率，機械及電機設備進口值變動率，製造業銷售量指數變動率、股價指數5項都已經來到紅燈。

值得留意的是，台經院公布11月製造業營業氣候測驗點已好轉，可望替景氣燈號再加分。隨外銷訂單、出口數據表現持續亮眼，預計可讓燈號持續呈現「轉向」的黃紅燈。





