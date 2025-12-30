台北新車大展預賞 中華三菱推XFORCE在台上市 (圖)

政治中心／林彥君 鍾能銘 基隆報導北北基生活圈再進化！萬眾期盼的基隆捷運今（30）天舉行先期開工典禮，由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑率隊出席，兩市攜手合作，強調基隆捷運不僅是一條交通線，更是推動都市再造，與產業轉型的重要契機。新北市長侯友宜表示，這條捷運將會改變基隆的命運。主持人：「請動土第一鏟開工順利。」手拿金鏟，挖下第一鏟，新北市長侯友宜，與基隆市長謝國樑，連袂出席基隆捷運先期開工儀式，也為本次工程揭開序幕。新北市長侯友宜：「一條捷運改變基隆的命運，汐東線在2032完工，我們基隆捷運在2033年要順利完工，所以我們要拚啊。」萬眾期盼的基隆捷運，舉行先期開工典禮，由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑率隊出席。（圖／民視新聞）基隆捷運計畫經費696.89億元，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，再經過南陽大橋後，終點到台北南港，實現一車到底的願景。基隆市長謝國樑：「今天的先期開工典禮，就是很清楚地傳達一個訊息，基隆捷運正在軌道的計畫上，逐步地進行。」為了不讓工程延宕，基北攜手採取四大優先策略，展現地方高效率，包含細設先行、機電後擴、先期工程率先施工，及地下段統包工程先招標，其中機電後擴已完成議價，地下段工程已上網招標，等中央經費審議通過，主體工程就能立刻動工。基隆捷運預計2033年完工，可以銜接捷運汐東線，未來也將大幅提升，基隆台北往返的便捷性。（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「我們先期工程今天正式在，基隆的SB19站先來動工，捷運到哪裡我們開發就到哪裡，我們新北市一定跟基隆並肩作戰。」基隆捷運預計2033年完工，可以銜接捷運汐東線，再串聯大台北地區，未來也將大幅提升，基隆台北往返的便捷性。原文出處：基隆捷運先期工程開工！估2033年完工 更多民視新聞報導車站周邊餐廳大稽查 「彌生軒、泰舍」腸桿菌科超標挨罰！不愛喝水的人快看！營養師曝吃喝「這些」也能補水跨年轉運看過來！命理師授「2神招」補財：旺ㄧ整年

民視影音 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話