台北新車大展12/31登場 品牌電動車款成焦點

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台北新車暨新能源車大展將於12月31日起至2026年1月4日登場，匯聚國內外重量級汽機車品牌，電動車款仍是現場矚目焦點。主辦單位台北市汽車代理商業同業公會指出，展會聚焦政策刺激買氣、小客車減稅與汰舊換新等議題，品牌也推出展場限定優惠。

和泰車表示，今年以DRIVE INTO THE FUTURE為主題，規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing4大主題展區，涵蓋永續科技、生活風格、豪華品味到賽道激情等主題，共展出16款車輛，呈現TOYOTA產品陣容，現場將首度發表純電精品休旅URBAN CRUISER，提前亮相全新大改款RAV4，展示跑旅CROWN SPORT。

和泰車代理LEXUS將以MEET TOMORROW為主體參展，和泰車指出，展區將以LEXUS ELECTRIFIED電動化概念，呈現前瞻車款與沉浸式體驗，其中LF-ZC概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst）將首度在台灣亮相。

裕日車指出，此次新車大展現場將展示ABB Formula E電動方程式錦標賽冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI，展示NISSAN電動車技術成果。

裕日車也宣布在台灣市場展開Re-shaping品牌啟動計畫，規劃2026年回歸基本，2027年穩定成長，2028年重返榮耀，3年內陸續達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的目標。

鴻海和裕隆合資的鴻華先進，規劃在新車大展對外展示FOXTRON品牌BRIA新款電動車。

台灣戴姆勒亞洲商車FUSO規劃現場展示11月發表的旗艦級重卡New Super Great、5噸電動輕型貨車eCanter，以及國民貨車Canter堅達5噸小貨車，布局長途運輸、都市配送到淨零物流，展現FUSO橫跨燃油與電動車款的產品線。

主辦單位指出，汎德永業此次展會將展示代理保時捷、BMW等電動休旅豪華品牌車款，SUZUKI在此次展會也將公開亮相首款電動車e VITARA，南陽實業代理HYUNDAI也將展示旗艦休旅The All-New PALISADE Calligraphy等。（編輯：張均懋）1141230