台北新車暨新能源車大展淨零移動論壇 圓滿舉行

（記者卓羽榛臺北報導）全台最大年度車壇盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」，由台北市汽車代理商業同業公會與中華民國商用車技術發展協會2日於展期間舉辦「淨零移動論壇」，邀集中央部會、產業公協會、研究機構與國內外車廠代表齊聚一堂，從政策、技術到產業實務面，深入探討運輸部門邁向淨零排放的關鍵策略與行動路徑，展現大會積極回應 2050 淨零排放目標 的具體行動與公共責任。



論壇上午場由「中華民國商用車技術發展協會」張學孔 副理事長 發表引言，指出全球車輛發展正朝向「自動化、智慧化、電動化、共享與服務化」等趨勢邁進，並強調政府政策決策對於新生態系形成的重要性。隨後，工業技術研究院 產業科技國際策略發展所 洪于展 研究員 分析我國綠色交通與碳經濟發展需求，財團法人車輛研究測試中心（ARTC） 環保能源部 賴銘彬 博士 則分享運輸車隊節能輔導實務與 ESG 推動經驗，說明多元節能減碳作法在轉型過程中的關鍵角色。



下午場由多位貴賓蒞臨致詞，包括 交通部公共運輸及監理司 趙晉緯 專門委員、「台北市汽車代理商業同業公會」唐慕蓮 理事長，以及「中華民國商用車技術發展協會」林純姬 理事長，肯定論壇對於政策溝通、產業對話與運輸淨零轉型的正向意義，淨零排放已成產業共同目標，跨領域合作與技術創新是推動智慧、安全、永續移動的關鍵。



在專題演講方面，交通部公共運輸及監理司 趙晉緯 專門委員 以「運具電動化及無碳化」為題，說明關鍵戰略七之推動現況與階段成果；交通部交通科技及資訊司 呂文玉 司長 發表「從通勤出發，打造全民綠里程」，分享企業員工通勤足跡數位盤查機制研究計畫；交通部公路局公路人員訓練所 李端道 科長 則說明電動大客車及汽車修護、檢驗人力專業技術轉型訓練計畫。



在產業實務面向，論壇邀請多家國際與國內車廠代表分享新能源與智慧移動的最新發展。台灣特斯拉汽車有限公司 政府關係經理 樊品甫 以「AI 科技創新，開啟安全智能駕駛新未來」為題，說明 AI 與智慧駕駛技術在行車安全與未來移動服務中的關鍵角色；汎德永業汽車股份有限公司 資深經理 張維軒 則從品牌與市場角度出發，分享「重新定義未來豪華駕馭體驗」，探討高端移動如何結合永續與科技；台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（FUSO）產品暨行銷總監 黃俊賓 以「純電商用車連接產業未來新動力」為主題，剖析電能商用車在物流、運輸產業低碳轉型中的應用潛力。



論壇亦安排兩場綜合座談。第一場「從政策到行動：運輸部門淨零轉型的實踐與挑戰」，由 國立高雄科技大學 郭俊賢 副校長 主持，邀集 中華民國商用車技術發展協會 黃脩程 常務監事 及交通部相關單位代表，交流政策推動經驗與產業實務挑戰。第二場「產業創新與移動未來：新能源車與智慧運輸的整合發展」，則由上述品牌產業代表們，分享新能源車、智慧駕駛與低碳運輸的創新應用與市場潛力。



在全球層面，歐盟、美國、日本等國已將運輸電動化、智慧交通與車隊節能列為淨零政策優先項目；台灣亦透過《氣候變遷因應法》與政府政策路徑（如2050淨零排放策略），支持運輸電動化、通勤減碳及產業轉型。本次「淨零移動論壇」正是連結國際趨勢、回應國內政策、促進公私協作的重要平台。「2026 台北新車暨新能源車大展」不僅展示最新車款與技術，更透過舉辦淨零移動論壇，實際行動支持永續發展，為台灣邁向智慧、低碳、永續的移動未來注入關鍵動能。

