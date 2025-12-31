台北新車暨新能源車大展 開幕

Luxgen預告n7將再進化，國產純電首創搭載RPA遙控停車輔助系統。

全台最大年度車壇盛會──「2026台北新車暨新能源車大展」昨（三十一）日在台北世貿盛大開幕，為期五天的跨年車展以「智慧．永續．移動出行」為主軸，凝聚國內外汽機車品牌力量，共同呈現未來移動科技與市場趨勢。

本次車展匯聚ALFAROMEO、BMW、CITROEN、CMC中華汽車、FOXTRON、FUSO、HARLEY?DAVIDSON、HONDA、HYUNDAI、INFINITI、Jeep、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、MINI、MITSUBISHI、NISSAN、PEUGEOT、PORSCHE、ROYAL ENFIELD、SUZUKI、TESLA及TOYOTA等國內外重量級汽機車品牌，超過100台重磅登場！

開幕典禮上，主辦單位強調，2026台北新車暨新能源車大展不僅是年度新車展示平台，更是促進新能源、智慧駕駛與未來交通願景交流的重要舞台。展會內容涵蓋全面性新車亮相、品牌科技應用展示、淨零移動論壇等，期能引領車迷與消費者深入了解最新車壇動態與移動科技發展。

新世代車款齊聚，跨界移動載具首度同台，展現前瞻設計與科技實力期待已久的品牌神秘亮點，終於在車迷面前揭曉。包括HNDA攜多款重點車型亮相，還有全新休旅ZR-V、Prelude等年度焦點車款，現場將首度帶來水上載具，八米長遊艇以及船外機。而SUZUKI展區首度公開其首款純電車e-VITARA，象徵品牌電動化踏入新階段。另NISSAN因應電動化趨勢，亦展示專為國際電動方程式賽事打造的Formula EGEN3E-VO純電賽車等技術成果。LEXUS系列陣容包含LF-ZC概念車（Lexus Future Zeroemission Catalyst）首度於台灣亮相，還有現場限定購車優惠與活動。

CMC中華汽車帶來新世代ZINGER，以更紮實的車體結構與較前一代升級的動力，重新定義台灣道路上「能扛、能走、能闖」的全能實力。承襲中華汽車一貫的耐用本色。

LUXGENn７以高剛性車體與二三○匹操控馬力，搭配智慧控制系統，提供穩健而俐落的駕馭樂趣。最高七一一公里續航，讓探索不再受限；結合遍佈全台的九大主流充電網路，無論城郊、山林，都能輕鬆補電，持續向前。

全新世代MINI John Cooper Works Cabrio熱血登場，為台灣市場首次正式引進的JCW敞篷車型，完美融合MINI經典Go-Kart操控與JCW純正賽道基因，將高性能駕馭與敞篷自由感推向全新境界。

保時捷則由首度在台亮相、全球限量一五○○部、售價約一五二五萬元的911 Spirit 70擔綱領銜，偕同身價高達近二三○○萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS共同坐鎮主秀。

台灣馬自達以「MAZDA小車大秀」讓車迷珍藏的模型車走出櫥窗、走進聚光燈，與觀展者分享這份獨一無二的情感羈絆，以專屬MAZDA的美學共感，讓熱愛綻放光芒，成為2026台北新車暨新能源車大展中最動人的焦點之一。