

台北新「賣萌」打卡點 花IN台北園丁「喵喵」現身「春之幻境溫室」！





【旅遊經 洪書瑱報導】



「萌」魅力一直受到許多人喜愛，台灣各地也有許多地方陸陸續續賣「萌」來增加城市觀光的能見度，如：已在各地巡遊的黃色小鴨、高雄流行音樂中心「聊療漂漂河」，包括：無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、貓爪抓、PP Mini 小小企鵝，與近期台中取得國際授權，引進Snoopy（史努比）和嚕嚕米等，現在還有一處新打卡點已「萌」芽，甫出現相當受到貓奴鏟屎官注意！2026「花IN台北」年度代言人超萌登場，由超人氣插畫家A ee mi筆下的療癒角色——「喵喵」領軍，於即日起至3月1日現身臺北市政府東南角廣場，與大家共度可可愛愛的春節，讓路過的民眾都能感受滿滿的療癒正能量。





「春之幻境溫室」首度跨界結合插畫、巨型氣偶與精緻紙雕藝術，打造期間限定的「春之幻境溫室」，邀請市民朋友一同走入粉嫩療癒的奇幻世界，不僅可以拍照打卡，還有機會獲得花IN台北限量精美紀念品！

台北市公園處處長藍舒凢表示，2026年全民引頸期盼的花IN台北花季活動已經正式開跑囉！今年「花IN台北」特別與擁有近10萬粉絲的插畫家A ee mi老師合作，將其招牌角色「喵喵」設定為園丁隊長，帶領民眾探索台北花季。為了讓民眾體驗園丁「喵喵」獨有的軟萌可愛，特別於北市府市政大樓東南角廣場設置了「春之幻境溫室」限定展期的藝術裝置，以巨大化園丁「喵喵」氣偶搭配橘紅色百合紙雕花藝，展現春天溫暖又明亮的色澤、花季歡快又療癒的氛圍。

其中橘紅色百合紙雕花藝作品，邀請曾與CHANEL、DIOR、GUCCI…等多個國際知名品牌合作過的「LI PaPer ART紙雕藝術工房」王莉陵老師操刀，以純手工打造超現實尺寸的「巨型橘紅百合花」，一朵朵象徵熱情、歡愉與朝氣蓬勃的橘紅百合，在透明溫室中與園丁「喵喵」相互輝映，營造出如童趣夢境般的奇幻空間，讓北市府東南角變身為療癒滿點的心靈休憩所。

「春之幻境溫室」期間限定藝術裝置，除了可以跟A ee mi老師的園丁「喵喵」、王莉陵老師的紙雕花藝拍下美照外，只要民眾將照片上傳社群並完成指定動作就有機會抽中「花IN台北・城市漫遊包組」限量紀念品！



民眾還可以藉由「花IN台北」官網(https://flowersfestival.taipei/)或「公園新花漾」FB粉絲專頁了解一系列活動，還可以知道園丁「喵喵」所帶來的環保種花的永續小知識！

※.2026「春之幻境溫室」限定藝術裝置資訊──

地點：臺北市市政大樓東南角廣場（近松智松壽路口）。

※.2026花IN台北園丁「喵喵」「拍美照・抽好禮」 活動辦法──

活動期間：2026/1/20~3/1

活動超三步驟：

STEP 1：追蹤「公園新花漾」FB / 「台北新花漾」IG

STEP 2：拍下「春之幻境溫室」現場裝置藝術或合照

STEP 3：FB或IG擇一社群分享，即可參加抽獎！

【FB】將照片留言於指定貼文下，並標註兩位朋友，即可參加抽獎。

【IG】將照片在您的IG公開發文，並tag @taipeiflowers 與標註兩位朋友，即可參加抽獎。





以上圖片：台北市公園處提供