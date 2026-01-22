【台北方保芳命案1】陳進興高天民殘殺方保芳夫婦、女護士 全一槍斃命
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
1997 年4月14日，臺灣爆發震撼社會的白曉燕命案之後，殺人犯林春生在五常街槍戰中舉槍自盡。陳進興、高天明在逃。同一年10月23日那天，陳進興、高天民帶著手槍和兩百多發子彈，騎機車到台北羅斯福路的方保芳診所。先把鐵捲門拉下，持槍逼迫方保芳醫師、他的太太張昌碧和護士鄭文瑜為他們【變臉】。手術之後馬上，兩人兇性大發，近距離行刑式開槍將3人一槍斃命打死。
白曉燕撕票案震撼全台 陳進興、高天民逃竄全台人心惶惶
1997 年 4 月 14 日，陳進興、高天民與林春生犯下白曉燕命案後，台灣社會瞬間陷入極度恐慌。三名罪犯在逃，警方部下天羅地網全面追緝，但始終抓不到人。全台民眾震驚害怕，人心惶惶。
逃亡期間，三人沒有收斂，持續犯案，包括綁架台北市議員蔡明堂、北投陳姓商人，甚至策畫多起侵入住家的犯罪行動。每一則社會新聞快訊，都讓民眾更加不安。1997年8 月19日，台北市五常街爆發激烈警匪槍戰，林春生舉槍自盡當場死亡，陳進興、高天民再度成功脫逃。
陳進興、高天民將鐵門拉下 方保芳診所瞬間變成【刑場】
1997 年 10 月 23 日下午 1 點半，陳進興與高天民攜帶手槍與兩百多發子彈，騎乘機車抵達診所樓下。他們進入四樓診所後，第一時間亮槍，迅速控制住醫師方保芳、他的妻子張昌碧，以及剛到職不到兩個月的 21 歲護理師鄭文喻。
鐵捲門被拉下後，外界完全無法察覺診所內正在發生的事。那一刻起，這間整形診所，徹底與外界隔絕，變成一個密室。警方日後回看時間軸才發現，從鐵門拉下的那一刻開始，三名被害人的命運，已經注定。
持槍逼迫方保芳醫師動手術【變臉】後 3人馬上慘遭滅口
陳進興持搶監視，67 歲的方保芳醫師被迫為高天民進行手術。高天民要求將原本的雙眼皮縫合成單眼皮，並進行豐頰與上下嘴唇縫薄的手術，試圖讓外貌看起來不一樣。
下午約 3 點半，手術結束。就在這時候，陳進興、高天民決定殺人滅口。他們先將塑膠袋套在張昌碧頭上，企圖將她悶死。張昌碧拚命掙扎，沒有立刻斷氣，高天民因此失去耐性，直接掏出滅音槍，朝她左額開槍，當場奪命。
隨後，高天民走進浴室，朝著被蒙眼的方保芳頭部開槍。最後，鄭文喻被陳進興拖進儲藏室，遭到性侵後，再由高天民近距離開槍射殺。三條人命，在不到半小時內全部消失。
清潔婦人驚見三具屍體 全是一槍斃命
時間到了10月23日下午四點，方保芳整形外科僱用的清潔婦人一如既往前去打掃。雖然診所門是半開的，但清潔婦人沒有想太多，也沒有察覺異狀，先直接進入診所內將兩袋垃圾拿至一樓巷口丟棄，再回到診所，準備打掃診所內部的房間。
但是當清潔婦人走到診所後方，赫然發現67歲的方保芳醫師、他57歲的妻子張昌碧，還有來診所上班不到兩個月的21歲護理師鄭文喻，全部慘遭槍擊身亡。清潔婦人隨即慌忙報警，當警方趕到現場，發現三人都被子彈直擊頭部、回天乏術。
張昌碧的屍體平躺在手術檯旁邊的地板上，雙眼及雙腳被棕色封箱膠帶綑綁著，眉心被開了一槍，血流滿地。在她的醫護服上，有著兩點血跡，在護士服的白色映襯之下，更顯加突兀。
回頭一看，手術室旁邊的廁所門是開著的，方保芳也被蒙住眼睛、綁住雙腳，坐在廁所馬桶上，手上還戴著手術用的手套、手套上有血。他的眉心同樣被開了一槍，鮮血往後噴濺、滿地滴流。
鄭文喻則是穿著護理師服，蜷曲在衛浴間深處的淋浴間，雙眼一樣被棕色膠帶蒙住、頭上還圍了條毛巾。警方研判，嫌犯是隔著毛巾近距離開槍，將護理師一槍斃命。和另外兩名死者不同的是，鄭文喻的腳並沒有被綁起來。
歹徒試圖變臉 連縫線都未拆就動手滅口
在方保芳整形外科命案現場，我們發現方保芳醫生戴著的手術用手套，上頭留有血跡，由此推斷出歹徒可能接受了手術。另外，在手術檯上，也發現手術縫合用的針線，以及沾有血跡的手術刀，地上則是掉了一團沾有血跡的棉花。
後來，經鑑定比對縫合用的針線、地上掉落的棉花及醫生手套上的血跡，發現屬於另一名共犯高天民。也就是說，不只是陳進興來到了方保芳整形外科犯案，高天民甚至在這裡接受了手術。
陳進興、高天民模仿電影情節 想要《變臉》躲避追緝
在診療室，我們發現一張字條，上面畫了兩道眉毛，因此更加好奇，高天民究竟動了怎麼樣的手術。當年，香港導演吳宇森所執導的美國動作片，電影《變臉》（Face/Off）剛上映，劇情描述FBI探員為了取信於恐怖分子，而透過整容換臉技術變成另外一個人，警方一度以為高天民是換了一張臉，直到將手術用的針線及相關器具，拿去請教整形外科的醫師，才知道只靠這些器具，不可能整個變臉，僅能動些小手術。
經過小心仔細的蒐證比對，本案雖然沒有目擊證人，但仍能憑藉科學辦案，確認凶手就是犯下白曉燕命案的陳進興及高天民。兩人闖入了方保芳整形外科，強迫醫師幫忙整容後，連手術的縫線都還沒拆，便持槍殺了三人滅口，手段殘忍。
方保芳整形外科命案後 高天民在油壓中心舉搶自盡
1997年11月17日，也就是方保芳整形外科命案後將近一個月，警方在臺北市石牌路一家油壓中心發現高天民的行蹤，前往圍捕時發生激烈警匪槍戰，最後高天民自知無法逃脫，便舉槍自盡。
那時，我也奉派到槍戰現場支援採證與鑑識，對於高天民究竟動了什麼樣的手術，我非常好奇，到了現場後仔細一看，才發現手術原來只是將他的雙眼皮縫合成為單眼皮，尚未拆線，長相並沒有太劇烈的變化。高天民在槍戰現場飲彈自盡之後，白曉燕命案的三名嫌犯，僅剩陳進興一人在逃。而後，1997年11月18日、19日，陳進興就在南非武官挾持案件中落網。
本文撰寫與摘自任性出版，前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《臺灣大案鑑識現場》
更多三立新聞網報導
大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵 他最多200萬
【三重醃頭顱命案1】親哥殺親妹砍頭顱棄公廁！一封匿名信揭開驚世悲劇
【三重醃頭顱命案2】親哥砍妹頭冰冰箱、驅幹攪碎沖馬桶 他清出2盆人肉
【三重醃頭顱命案3】頭顱發現地公廁傳靈異 女子哭、白衣女子、吹狗螺
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 259
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前 ・ 11
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 26
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 307
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 59
快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFA
快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFAEBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 52
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100