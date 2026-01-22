【台北方保芳命案3】診所深夜傳女子哭聲？他將診所捐出現為佛教圖書館

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

一場冷血的行刑式槍決，帶走三條性命，也留下難以散去的陰影。不具名的看守所人員私下透露，陳進興要槍決前，那把槍前一晚曾發出異樣聲響，老一輩說，那是器械也感應到十惡不赦的罪犯。而診所還沒改建為佛教圖書館前，鄰居在深夜也曾經聽見有女子哭聲。

【台北方保芳命案3】診所鄰居曾說，在深夜傳聽到過有女子哭聲？方保芳兒子將診所捐出改為菩堤圓－菩提圖書館。並在百日內將婚禮辦在「離天堂最近的地方」，逼哭全網。（圖／三立新聞枉資料照、任性出版提供）

行刑式槍殺現場 讓侯友宜一輩子忘不了

多年後再回想方保芳整形外科命案，侯友宜仍形容那是一個「一輩子都忘不了」的現場。他接受《三立新聞》訪問時坦言，自己見過無數重大刑案，但這一案，帶來的心理衝擊格外不同。



「幫助你的人，整形手術才剛完成，三個人立刻被槍斃。」侯友宜說，這不是情緒失控的殺人，而是冷靜到近乎無血性的行刑式槍殺。那種對生命完全沒有遲疑的態度，讓他第一次在案發現場起了雞皮疙瘩，也第一次真正感受到，人性可以被踐踏到這種程度。

為圓方保芳兒子百日完婚心願 警方全力追兇

案發後不久，侯友宜某天在工作行程中，遇到了方保芳醫師的兒子。對方語氣平靜，卻說出一句讓人難以拒絕的請求。他表示，自己正準備結婚，依照傳統習俗，希望能在百日內完成婚禮，否則就得等三年；更重要的是，他希望警方能在這段時間內，將殺害父母的兇手繩之以法。



侯友宜回憶，當下內心十分震動，卻也無法給出「一定辦得到」的承諾。因為辦案，從來不是靠祈禱，而是靠證據。但警方仍傾全力追查，幸運的是，不到三個月，兇嫌相繼落網，讓方保芳兒子等到一個結果。

方保芳兒在「離天堂最近地方」辦婚禮 原因「讓父母方便看見」逼哭全網

婚禮當天，方保芳醫師的兒子選擇在新光摩天大樓舉行。這裡在當年，是台灣最高的建築。他告訴侯友宜，之所以選在這裡，是因為「這裡離天堂最近」。他希望，在這個高度，父母也能看見他的婚禮，彷彿仍站在人群之中，替他祝福。這是一個同時失去爸爸媽媽的孩子，在極痛之後，努力保有的溫柔想像。

方保芳兒贈聖經正義之神以賽亞雕給侯友宜 感謝正義到來

度完蜜月後，方醫師的兒子特地送給侯友宜一尊「以賽亞」雕像。以賽亞，在《聖經》中象徵正義與審判，是對不義的警醒，也是對光明的期盼。這尊雕像，既是對警方破案的感謝，方保芳兒子選擇相信制度、相信正義，而不是讓仇恨繼續吞噬自己的人生。在巨大創傷後，他選擇繼續向前走。

方保芳診所化身佛教圖書館 將仇恨轉為慈悲

震驚社會的方保芳命案之後，方保芳兒子做出一個感動人的決定。無條件捐出父母遇害的診所，改建成「菩提圓—菩提佛教圖書館」。這間診所，是方家在台灣購買的第一棟房子，也是最痛的一個地方。他們只保留原本的掛號櫃檯作為紀念，其餘空間，全部留給閱讀與靜心。圖書館外，是人聲鼎沸的南門市場；圖書館內，卻是一片寧靜。一動一靜之間，彷彿提醒世人：仇恨，不一定要用仇恨回應。

罪人都怕死刑 死囚陳進興也一樣

1999年10月6日，當時的法務部長葉金鳳，一口氣批准了8名囚犯執行槍決，其中就包含犯下多起案件的陳進興。當天死刑執行的時間訂在晚上九點，但因為消息提前走漏、在傍晚時已經傳遍，導致關押陳進興的臺北看守所（因為台北看守所收容一般犯人及死刑犯人數為全臺最多，所以被稱為天下第一所），從晚上七點左右就開始不斷湧入人潮。



臺北看守所的後門，被稱為「生死門」，平常只有在執行死刑時會被打開。曾任臺北看守所和北監典獄長的方子傑表示：「陳進興在被槍決前一刻，也是嚇得雙手直發抖，還跟典獄長討了一根菸，感覺是故作鎮定。抽完一根菸後，陳進興又跟典獄長再要了一根，不知是否有意拖延行刑的時間。」



據了解，幾乎每個死囚犯在執行槍決的前一刻，都會沒辦法走路，甚至是尿失禁。當時，葉金鳳一次批准了八個死囚的槍決執行令，也創下國內一天內槍決最多死囚的紀錄。



那個時候，廢除死刑的倡議，在社會上的討論度還沒有現今這麼高；加上國內治安不穩定，重大刑案頻傳，民眾普遍認為，亂世就該用重典。遙想當年氣氛，全臺人人自危，大人都會警告孩子，不可以隨便跟陌生人走，以防受害。

槍決陳進興槍枝前一晚發出「嗚嗚聲」 診所改建成佛教圖書館前傳半夜有女子哭聲

不具名的看守所人員私下透露，當年執行陳進興槍決時，負責行刑的槍枝，在前一刻竟發出類似「嗚嗚聲」的異響，現場人員一時面面相覷。依照老一輩執法人員流傳的說法，槍枝在面對即將結束重罪之人生命時，彷彿會有所感應。那一瞬間，現場氣氛格外凝重，連經歷過無數死刑執行的老手，也不免心生寒意。



而在方保芳整形外科尚未改建為佛教圖書館之前，也曾有鄰居私下表示，深夜經過時，偶爾會聽到疑似女子低聲哭泣的聲音。是真是假，無從查證，但對附近居民而言，那棟建築承載的不只是血案記憶，更是一段久久難以散去的陰影。

亂世用重典！ 陳進興、林春生、高天民是全民集體恐懼

鑑識專家阿善師說，在那個年代，廢除死刑的討論尚未成形，社會治安動盪，重大刑案頻傳。多數民眾普遍認為，亂世就該用重典，否則無法震懾犯罪。當年，全台瀰漫著一股集體恐懼。



經過了這麼多年，死刑存廢與否，一直是個大眾爭論不休的題目。或許因為身為第一線人員，不只是凶案現場，連被害者家屬的情緒反應，也經常在第一時間目睹，更因此感到痛心不已。雖然我的職責所在，是透過科學方法，將真相拼湊出來，替受害者道出事實全貌；然而，一個完整的家庭，是我怎麼樣也拼湊不出來的。若能在凶嫌犯案之前，就遏止住他這個念頭，我想，這或許才是解決問題的根本做法。

記者五小時馬拉松連線現場 陳進興遭槍決伏法不是結束

陳進興槍決當晚，記者當時還是菜鳥社會記者，從知道要槍決到執行槍決完畢，在台北看守所附近的公寓頂樓進行將近5小時的馬拉松SNG連線，當陳進興遺體被抬出送往醫院，摘除器官捐給需要的人之後，震撼社會的0414白曉燕撕票案落幕，但無辜生命的消失，是家人心中永遠的痛。

本文撰寫與摘自任性出版，前台北市警察局刑事鑑識中心主任謝松善著作之《臺灣大案鑑識現場》

