台北旅展買氣旺！「千萬刷手」一口氣囤3000張住宿券 人潮、業績皆成長
受明年9個連假及「普發萬元」影響，「2025 ITF台北國際旅展」開展首日入場達63,167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包括福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等多家業者皆表示，業績較去年成長。
台北、高雄圓山大飯店今年以「五感體驗・慢旅共遊」為主題，推出多款餐宿優惠，最低下殺2.5折，首日業績突破1,021萬元，現場更出現4位「百萬刷手」，氣氛熱烈。圓山大飯店總經理方遠懷表示，感謝旅客熱情支持，未來將持續以創新行銷與多元體驗，帶來更多驚喜與感動，展現圓山品牌的永續魅力。
天成飯店集團則開賣不到3小時就有「百萬刷手」現身，最高單筆豪刷300多萬元，也有多家公司行號消費超過百萬元購買住宿券，其中大多集中在瑞穗天合國際觀光酒店與天成逸旅-蝴蝶谷，以及六館擇一聯合住宿券。此外，天成世貿會館翠庭中餐廳明爐烤鴨三吃2,250元與港點券750元、台北花園大酒店饗聚廚房自助餐券五張一組3,900元等各式餐券5.1折起，亦是主打的明星商品，業者預估較去年同期提升業績2成左右。
首度以獨立品牌姿態參展的薰衣草森林集團，恰逢迎來成立24週年慶，日前開跑的品牌線上旅展較去年線上旅展創下成長76%的表現，人氣最旺商品為台灣緩慢一泊三食住宿券4,599元，折數低至6折，其次為薰衣草森林兩天一夜雙人體驗券3,499元。旅展中亦祭出滿萬送2000元住宿抵用券限時優惠，熱門優惠包括包棟住宿券，原價28,400元，旅展價16,000元，最多可入住22名成人，平均每人僅727元；三天兩夜住宿券7,999元。
同樣開出紅盤的雄獅旅遊，業績較去年同期成長1成5，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷。旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。
可樂旅遊熱賣商品前三名，分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成。業者表示，受惠政府普發萬元加持，寒假前及農曆年後出發的高CP值商品成為本次旅展主力，長線商品詢問度也有明顯提升，訂單能見度已到明年第二季，樂觀預估今年業績有望較去年成長2成以上。
易飛旅遊同樣祭出多重優惠搶攻年底與春節旅遊商機，其中又以日本、韓國的玩雪行程和自由行最為熱銷。優惠包括，日本團體最高買一送一，韓國滑雪冰釣團第2人折2,000元加送上網卡，越南峴港5天破盤價8,999元起再送網卡，長程線最高第2人折15,000元，以及機加酒自由行第2人折2,000元等。現場下單有機會抽中日本九州及香港來回機票等好禮，讓旅客買得開心、玩得超值。
