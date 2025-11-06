台北旅展 長汎假期祭破盤優惠

長汎假期「古韻中越－輕奢五星峴港套房酒店五日」榮獲優旅選，旅展祭出限定優惠。（圖：長汎假期提供）

年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於七日至十日在台北南港展覽館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出本年度最「鈔」值旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著航空公司陸續擴大運能，團費因票價調整及市場供需穩定，較去年同期下降二至三成。現適逢「普發一萬」政策，長汎假期將在旅展加碼提供優惠。看好明年寒假春節長假旅遊需求，在歐洲、日韓、東南亞都推出了兩人同行最高減一萬的折扣，更有年末秒殺優惠，日韓、東南亞都有二萬以下商品。

二○二六寒假春節長假兩人同行最高省一萬，新科「金旅獎」行程優惠，長汎假期安排「吉祥物汎奇見面會」以及國內熱門機加酒趣味競標，邀請民眾蒞臨現場，為便利無法親臨現場的民眾，旅展期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展限定優惠價，詳請可上官網（https://www.everfuntravel.com）查詢。

為省旺季出遊費用，長汎假期推出歐洲、日韓、東南亞「兩人同行最高折一萬」的優惠，精選寒假春節行程，在浪漫歐洲享受米其林推薦美食、看阿爾卑斯雪峰；正值日本雪季，推薦舒心溫泉之旅，看銀雪輕落；喜歡晴朗陽光，溫暖東南亞則是一大選擇，與鯨鯊共游感受豐富生態，暢玩跳島徜徉碧海藍天。

長汎假期在二○二六金旅獎暨優旅選選拔收穫滿滿，多支行程獲獎肯定，金旅獎「戀上北海道邂逅星野漫步五日」、「馬祖南北竿＋東引島非來不可四日」、「有故事的金門三日」；優旅選「古韻中越－輕奢五星峴港套房酒店五日」都將祭出優惠與民眾分享得獎喜悅。

日韓、東南亞免兩萬，歐洲最高折一萬。「潮玩關西五日」一萬七千九百元起，「東京鎌倉箱根螃蟹五日」一萬八千九百元起，「松山金浦飆雪初體驗四日」一萬五千九百八十八元起，「北越雙龍灣五日」一萬六千九百元起，「馬來西亞五日」一萬九千九百九十元起；「德瑞阿爾卑斯十日」、「瑞士高山花園十三日」指定出發日每人限折一萬。