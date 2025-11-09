台北旅館一晚3千「浴缸長香菇」 知名DJ給2提示避踩雷

台灣許多飯店相當潮溼，室內充滿霉味，甚至還長出「菇類」。(圖:shutterstock／達志)

上週受東北季風影響，北台灣連下將近一週的雨，由於濕氣過重，導致室內發霉、產生壁癌等，知名音樂製作人DJ FTK，因為演出需要在台北住宿一晚，上網搜尋時發現有旅館房間「浴缸旁長出香菇」，這種品質居然要價一晚3千元，令人不敢置信。

DJ FTK表示上周臨時決定在台北演出後，直接找旅館睡一晚，方便參加隔日下午的活動，沒想到上網搜尋時，發現有旅館的評論竟是「看到浴缸旁邊長香菇的房型，這週末一晚也要快三千塊」，可見即便評價極差，價格依舊不低，不過令人詫異的是這並非唯一案例，其中留言最常出現的即是「很髒、很吵、下次不會再來了」，讓他無奈直呼：「廢到笑出來」。

對此，網友紛紛留言：「台北旅館真的沒有要進步的意思」、「哪家這麼的生態？？？ 直覺是松江南京某家」、「突然覺得國外旅客好可憐，除了要住鬼屋，還要忍受連備品都沒有的落後待遇」、「之前去台北辦事情，住了一間便宜的，那時候還可以扣國旅的什麼費用，扣完蠻便宜，本來進去覺得還行，結果通風管聽到老鼠的聲音，嚇爛 」、「租個房還附採菇菇」。

眼見諸多網友好奇究竟是哪家旅館，希望之後能避免踩雷，DJ FTK給出提示：「評論上面台北的旅館看看，蠻多都很有機會，可以隨機得到這個體驗，關鍵字：潮濕、霉味」。

DJ FTK給出2提示避免民眾踩雷。(圖／ftk________ Threads)

