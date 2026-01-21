台北早餐店遭竊現金全失！業者PO文：報警了但心態也崩了

中山區松江路一早餐店今日遭竊，現金被搜刮一空。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 台北市中山區松江路一間由姐弟共同經營的早餐店，今日凌晨發生破門竊案，業者在社群平台PO文指出，店面鐵門遭不明人士撬開，店內現金全數遭竊，店主直言「報警了，但心態也崩了」，宣布暫停營業一天。警方接獲報案成立專案小組展開追查。

姐弟共同經營的早餐店凌晨準備開門營業時，發現店面鐵門有被毀損撬動的痕跡，入內察看後發現存放的現金全數失蹤，初步清查損失的金額約4900元，業者指出，所幸「剛好繳完房租及各種錢，抽屜其實剩下零錢跟些百鈔，金額不大」。

事發突然再加上店內現金「一元都不剩的那種」，讓經營的姊弟心態崩潰，並指出「對我們剛起步的早餐店來說，每一分錢都好重要，這次真的從零開始了，我們會加油」。網友也紛紛留言「切記下班後抽屜錢財都要帶走」、「竊盜會重複犯案喔，注意一下」、「應該是熟客吧，知道你們店內沒監視器才敢下手」。

中山分局民權一派出所指出，警方獲報後即刻派員到場查處並依規定受理案件，除了針對現場進行鑑識採證與跡證分析外，目前也同步調閱周邊路口及店家監視器畫面，警方目前已掌握犯嫌出沒時間點，正積極比對可疑人物身份，全力追緝中。

